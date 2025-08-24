Fidesz-magyar szótárról posztolt Magyar Péter

Az Orbán-rendszer nem csak a nemzeti vagyont, nem csak adónkat és a nemzeti jelképeinket lopta el, de a szavaink jelentését is igyekszik meghamisítani - írta Magyar Péter a Facebookon, és ezzel együtt közölt is egy listát olyan kormánypárti szólamokkal, amelyek elég ellentmondásosnak bizonyultak a közelmúltban.
A 12 pontból álló felsorolás a következő:
1. Repülőrajt - áremelkedés, megélhetési válság, gazdasági és költségvetési visszaesés;
2. Békepártiság - gyűlöletkeltés, lejáratás, megosztás, uszítás itthon és külföldön;
3. Édesapám gazdasági épülete, majorsága - miniszterelnöki 18 milliárdos medencés uradalmi birtok egzotikus állatkerttel;
4. Illegális migráció elleni harc - Orbán 2200 jogerősen elítélt embercsempészt enged ki a magyar börtönökből;
5. Átmeneti vasúti fennakadás - a MÁV teljes összeomlása;
6. Jelzőbaktérium - veszélyes kórokozó;
7. Zsírra szállt por - kórházi penész;
8. Szuverenitásvédelem - teljes behódolás és a szövetségeseink elárulása;
9. A TISZA elveszi, eltörli, csökkenti - a TISZA megtartja, növeli;
10. Digitális harcosok, digitális polgári körök - digitális blöff, orosz trollok, vietnámi lájkfarmok;
11. Fapados géppel megyek nyaralni és fizetem a nyaralásom - az általam kitömött oligarchák milliárdos magángépén repülök ingyen az oligarchák tengerparti kastélyába több hétre;
12. A külhoni magyarok támogatása - a magyargyűlölő román elnökjelölt támogatása, a kárpátaljai magyarok magára hagyása az orosz rakétatámadást követően.
