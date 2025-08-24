Magyar Péter: A Fidesz által pénzelt álellenzék igyekszik végrehajtani a Fidesz győzelmi tervét

Fidesz;ellenzék;DK;Magyar Péter;

2025-08-24 19:17:00 CEST

Szerinte nem fog sikerülni.

„Amíg Orbán Viktor az oligarchák luxusgépén az Adriára repül jachtozni, addig a Fidesz által pénzelt álellenzék igyekszik végrehajtani a Fidesz győzelmi tervét” - írta Magyar Péter a Facebookon.

Magyar Péter úgy folytatta, az Orbán-kormány által adott milliárdokból „új pártokat hoznak létre és az alig látható politikai pártokat igyekeznek futtatni a propagandában”, hátha így sikerül megosztani a rendszerváltást akaró milliók szavazatát”. Hozzátette, nem fog sikerülni.

A Tisza Párt elnöke szerint azon politikusok és szakértők, akik „a nem létező harmadik útról kamuznak”, és azok, akik „ötödször is a külön indulás szükségességéről beszélnek, ahelyett, hogy dolgoznának”, Orbán Viktor hatalomban tartásáért küzdenek. Szerinte rengeteg pénzért teszik ezt és egyáltalán nem érdekli őket Magyarország sorsa.

„Szerencsére egyre többen látják be, hogy azzal tesznek a legtöbbet a jelenlegi korrupt, embertelen hatalom elzavarásáért, ha 2026-ban félreállnak a változást akaró magyarok milliói útjából. Nekik tisztelet jár. A Fidesz hatalmi érdekeit kiszolgáló szatellit pártok felett pedig majd ítéletet mond a magyar nép és a történelem 2026-ban. Oda kerülnek, ahova valók” - zárta bejegyzését a Tisza Párt elnöke.