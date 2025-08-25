Példa nélküli összegű, de legalább nagyon drága hitelt adott Mészáros Lőrinc bankja a spanyol szélsőjobbnak

Spanyolország;Mészáros Lőrinc;MBH Bank;Vox;

Meglepően magas, 11 százalékos a kamat.

Igen magas kamat mellett adott hitelt Orbán Viktor spanyol szövetségesének az MBH, de az összeg is példa nélküli – írja a Forbes.

Elsőként Panyi Szabolcs, a VSquare újságírója hívta fel a figyelmet a Facebook-oldalán arra, hogy újabb meglepő részletek derültek ki az MBH Bank spanyol hiteleiről, melyeket a szélsőjobboldali Vox párt kampányaira adtak úgy, hogy eközben idehaza, Magyarországon Orbán Viktor kormánya éppen az effajta „külföldi befolyásolás” és „külföldi finanszírozás” ellen küzd. Fény derült arra is: a Mészáros-féle bank hiába egy baráti pártot finanszírozott, ezt meglepően magas, 11 százalékos kamattal tette. Hogy ez miért érte meg a spanyoloknak, az továbbra is rejtély – jegyezte meg az újságíró.

Mindezt a spanyol infoLibre és a holland Follow the Money tárta fel a „Pénz a szélsőjobbnak” című közös projektjük részeként. A cikk felidézi, a Vox két jelentős kölcsönt is kapott a magyar MBH Banktól, hogy finanszírozza legutóbbi kampányait: a 2023-as parlamenti választásokon, Santiago Abascal vezetésével, és a 2024-es európai választásokon, Jorge Buxadé listavezetésével. A párt szóvivője, Pepa Millán azzal indokolta a magyar bankhiteleket, hogy

„a spanyol bankok nem akarnak tárgyalni a harmadik legnagyobb politikai erővel”.

Ezt 2024 szeptemberében mondta, amikor a sajtó már nyilvánosságra hozta az MBH Banktól felvett első hitelt. A kölcsönt addig titkolták, a párt nem tüntette fel a hivatalos gazdálkodási adataiban, ezzel megsértve a pártfinanszírozási törvényt.

Millán indoklása ugyanakkor erősen inog, mivel a Vox korábban igenis kapott kölcsönt spanyol bankoktól, a 2023-as önkormányzati kampányt a Banco Santander és a BBVA finanszírozta. Ugyanakkor a parlamenti választásokra a Vox már a magyar bankhoz fordult – állítása szerint, mert a hazai bankok nem hiteleztek volna nekik.

Az infoLibre cikke szerint nagyságrendi különbségek vannak a Vox spanyol és magyar hitelei között:

a magyar MBH Bank 6,5 millió eurót (kb. 2.6 milliárd forint) adott a parlamenti kampányra, míg a BBVA mindössze 1,83 milliót, a Santander pedig 795 ezer eurót az önkormányzati kampányra. Az MBH Bank hitelei nemcsak a legnagyobb összegűek voltak, hanem a legdrágábbak is, a cikk szerint a Vox 11 százalékos kamattal vette fel őket.

Ezzel szemben a kormányzó spanyol szocialisták (PSOE) és a jobboldali ellenzéki Néppárt (PP) 3,5–4 milliós kölcsönei a Banco Sabadelltól jóval kedvezőbb, 5–7 százalékos kamatok mellett futottak. Ráadásul amikor Marine Le Pen 2022-es elnökválasztási kampányát szintén egy magyar bank, az MKB finanszírozta (amelyből később összeolvadással létrejött az MBH), ő 10,49 millió eurót kapott a magyaroktól 6,7 százalékos kamattal – vagyis szintén jóval kedvezőbb feltételekkel, mint a Vox.

Eközben a Vox és Orbán Viktor kapcsolata nem megromlott, hanem éppen hogy látványosan szorosabb lett,

az első hitelt 2023. június 22-én adták meg – mindössze húsz nappal azután, hogy Santiago Abascal Vox-pártvezér Budapesten találkozott Orbánnal,

2024-ben újabb, hétmillió eurós kölcsönt kaptak, ismét 11 százalékos kamattal,

és ezt követően a Vox át is ült Orbán Viktor új európai parlamenti frakciójába, a Patrióták Európáért csoportba, amelyhez Le Pen pártja is csatlakozott.

Az infoLibre cikke azt is megemlíti, hogy bár a törvény szerint minden kampányhitelt jelenteni kellene a spanyol Állami Számvevőszéknek, az MBH Bank ezt egyik alkalommal sem tette meg, megsértve ezzel a spanyol választási törvényt. A Voxnak is kötelező lett volna nyilvánosságra hozni a kölcsönöket, de ezt ők sem tették meg.

Panyi Szabolcs bejegyzése kiemeli, a spanyol Számvevőszék arra hivatkozik, hogy nem tudta „megállapítani”, résztulajdonos-e az MBH Bankban egy külföldi kormány, holott az MBH Bank egyötöde a magyar állam kezében van. Jogászok szerint emiatt akár törvénysértésről is szó lehet. A spanyol pártfinanszírozási törvény ugyanis kimondja: politikai pártok „semmilyen formában” nem fogadhatnak el külföldi kormányok vagy állami cégek által nyújtott finanszírozást. A szakértők azonban megosztottak abban, hogy a hitelek ide tartoznak-e.

Az infoLibrének nyilatkozó szakértő, Óscar Sánchez, a Valladolidi Egyetem alkotmányjogász professzora hangsúlyozza: a külföldi államhoz kötődő bankoktól érkező hitelek befolyásolhatják a választásokat. Magyarország esete különösen érzékeny, hiszen – megfogalmazása szerint – Orbán Viktor kormánya szövetségese Vlagyimir Putyinnak, és az orosz érdek a szélsőségek erősítésében, az európai demokráciák destabilizálásában nyilvánvaló.

A Forbes ugyancsak erről szóló cikke megjegyzi, az első hitelt 2023 júniusában kapta a párt, akkor a magyar alapkamat 13 százalék volt (a magas infláció miatt 2022 őszétől volt ezen a csúcszinten, csak 2023 októberétől tudták megindítani a monetáris kondíciók enyhítését). A második, szintén 11 százalékos kamattal adott hitelnél már jóval alacsonyabb volt a magyar alapkamat, 2024. március végén vágott az MNB monetáris tanácsa, akkor lett 8,25 százalék. (Ezzel párhuzamosan az EKB betéti kamatszintje 2023 szeptemberében 4 százalékon tetőzött, 2024 nyarán tudtak csak vágni, akkor 25 bázisponttal.) Az MBH Bank hitelei az adott évben a legnagyobb összegű kampánykölcsönök voltak Spanyolországban, ráadásul ezek voltak az egyetlenek, amelyeket külföldi bank nyújtott politikai pártnak.