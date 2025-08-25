Orbán Győző: Hatvanpuszta egy gazdaság a semmi közepén

Orbán Győző;Hatvanpuszta;

2025-08-25 09:29:00 CEST

Sok mindent felépítettem, sok mindent létrehoztam. Ezt a gazdaságot is tető alá hozom végül, hiába próbálnak gáncsolni – szögezte le a miniszterelnök édesapja.

Hatvanpuszta egy gazdaság a semmi közepén, mint a neve is mutatja – mondta id. Orbán Győző, a miniszterelnök édesapja a Borsnak. A beszélgetésben arra is kitért, hogy azért vállalta az interjút, mert „közelednek a választások, és a legidősebb fiamat, aki miniszterelnök, rajta keresztül támadják igaztalanul. És azért a Borsot választotta, mert a fia azt tanácsolta, hogy külföldről fizetett újságíróknak és lapjaiknak ne adjon interjút, azok csak propagandára használnák.

Orbán Győző ezt követően arról beszélt, Hatvanpuszta a Habsburgok egyik mintagazdasága volt. Ez volt a kostelep, néhány kilométerre van Bányavölgy, ami a disznótelepük volt, aztán Göböljáráson egy másik telep, és Máriavölgyön a marhatelep, ahol ma a golfklub működik. – Államosították. Az állami gazdaság telephelye lett. Apám is, és én is dolgoztunk ott, sőt, a fiam is, nyári diákmunkában. Nagyon sok emlék fűz ide, mondhatni a fél életem, biztos ezért lett a szívügyem. A rendszerváltás után tönkrement, lerohadt. Szomorú történet. Végül megvásároltam. Vigasztalan állapotok uralkodtak, majdnem romokban minden. Lassan tíz éve dolgozom rajta, hogy helyrehozzam – fogalmazott.

Hozzátette, a képzettsége szerint mezőgazdasági üzemmérnök. – Alcsúton és Felcsúton is laktunk, mielőtt Fehérvárra költöztünk. Itt voltunk fiatalok, itt kezdtünk önálló életet, ide született a három gyerekünk is. Szeretem ezt a helyet meg az itt élőket is. Hosszú éveken át itt éltem és dolgoztam… Nehezemre esett látni, hogy minden tönkremegy, lepusztul, senki sem törődik vele. Meg sem fordult a fejemben, hogy ezért majd a fiamat ütik – szögezte le.

Orbán Győző kiemelte, fel akarta támasztani a mintagazdaságot. Aki ismeri – folytatta –, tudja, hogy szívügye a mezőgazdaság és ez a vidék. Először földeket vásárolt, vagy 300 hektárt, aztán megvette ezt a telepet is, amelyet rendbe hoz, és beindítja a gazdálkodást.

A földek rendben vannak, a gazdasági központ is elkészülhet az ősz végére. Nagy terület, sok épület, még évekig kell rajta dolgozni. De jövőre már beindulhat a gazdálkodás

– jelentette ki.

Arra a kérdésre, mit láthatnak a „leskelődők”, azt mondta: „Portaépület, őrszolgálat, trafóház, szennyvízközpont, napelemtelep. Aztán a tisztilakot, ahol valaha a gazdatiszt családja élt. Visszaépítettem a valamikor béresházat is, itt laktak a telepen dolgozók és a családjaik. Kiütöttem a födémet, és könyvtárat csináltam belőle, itt lesz a családunk összes könyve, irata, mindaz, ami megmaradt a múltból. Lesz egy tanulóterem és két diáklak, ha valakit mindez érdekel, és netán kutatni akarna. Az egyik nagy birkaistállóból műhelyházat csináltam, ahol feldolgozhatjuk a terményeket. Gépszín lesz, szerelőakna, aszaló, akarok pálinkafőzőt is, minden, amire egy igazi gazdálkodónak szüksége lehet. És persze szociális helyiségek, munkáslakás, ha igény lesz rá. Vannak raktárak, pincék, garázsok. A másik nagy birkaistállóból vendégházat csináltam. Ha összejön az egész család, vagyunk vagy ötvenen. A dédunokáknak csináltattam egy gyerekmedencét. 12 unokám és 7 dédunokám van. Eddig. Aztán van itt egy nagy gépszín és egy hatalmas pajta, ami még mindig rogyadozik, de már nem ázik be. Azt már biztosan nem én fogom rendbe hozni.

Azzal kapcsolatban, hogy miből, honnan volt erre pénze, Orbán Győző közölte, 50 éve dolgozik a gánti kőbányában.

A rendszerváltáskor összeálltunk, és megvettük. A kevés sikeres MRP (Munkavállalói Résztulajdonosi Program) egyike volt. Öten még mindig megvagyunk. 51 százaléka az enyém. Jól gazdálkodtunk. Komoly üzem lett belőle, ma hetven környékbeli családnak ad kenyeret

– hangsúlyozta, és egy másik kérdésre leszögezte, sikeresek voltak az Antall-, a Horn-, a Medgyessy- és a Gyurcsány-kormány alatt is. Tisztességesen gazdálkodtunk – folytatta –, nálunk nincs és nem is volt soha semmiféle „visszaosztás”, mindig minden szabályt betartunk.

Közbeszerzésen nem indulunk. Ha valakinek jó minőségű, szabályosan előállított kőre van szüksége, fizet, és viheti. Akik szamárságokat írnak rólunk, nem tudom, mit tettek le életükben az asztalra. Én megtettem, ami tőlem tellett. Sok mindent felépítettem, sok mindent létrehoztam. Ezt a gazdaságot is tető alá hozom végül, hiába próbálnak gáncsolni

– jegyezte meg a miniszterelnök édesapja.

Orbán Viktor egyébként rendre azzal hárítja el a hatvanpusztai majorságra vonatkozó kérdéseket, hogy az nem az övé, hanem az apjáé. Ráadásul nem is luxusrezidencia, hanem csak egy gazdaság. A miniszterelnök nemrég a Telexnek nyilatkozva javasolta azt, hogy a tulajdonostól kell megkérdezni, mégis milyen gazdasági tevékenység zajlik a gondosan elzárt, az égből azonban közel sem gazdasági épületnek látszó Hatvanpusztán. Mint megírtuk, a lap érdeklődésére szamárságnak minősítette azt az újságírói felvetést, amely szerint a kormányfő édesapja állami megrendeléseken keresztül tízmilliárdos vagyonra tett szert, és olyan kastélykomplexumot épített, amilyet már jó ideje nem lehetett látni Magyarországon. A 444 később megkereste és próbálta szóra bírni Orbán Győzőt, de ő akkor nem volt túl bőbeszédű.