Visszaadja a félbehagyott campust a kecskeméti egyetemnek az MNB alapítványa

2025-08-25 14:07:00 CEST

Most már csak az a kérdés, hogy az új campus egyáltalán fel fog-e épülni.

Miután nyílt titokká vált, hogy a jegybanki botrány egyik központi szereplőjévé váló Pallas Athéné Alapítvány vagyonkezelője, az Optima Zrt. nem fogja felépíteni a kecskeméti Neumann János Egyetem újabb kampuszát (noha elvben már tavaly át kellett volna adni), úgy tűnik, az alapítvány az adósságát igyekszik csökkenteni valamelyest - írja a hvg.hu.

A beruházás az Optima egyik érdekeltségének, a Wepmark Kft.-nek a „piaci alapú” projektjeként futott, az egyetem pedig bérlőként, tulajdonostársként lépett volna be az üzletbe a projekt elkészülte után. A munkákat a Matolcsy Ádám baráti köréhez tartozó Somlai Bálint cégei végezték volna el, csakhogy a lap most úgy értesült, hogy az Optima közben eladta a Wepmark Kft.-t a Neumann János Egyetemért alapítványnak. Ezzel az Optimának a kamatok nélkül 127,5 milliárd forintos tartozásából sikerült lefaragnia 16 milliárdot. E 16 milliárdos összeg úgy jön ki, hogy a befejezetlen beruházás a 2024-es beszámoló szerint egy 13,5 milliárdos tétel, a kampusz két telke pedig két és fél milliárd. Igaz, 2023 végén még 25 milliárd volt, vagyis egy év alatt így is sikerült egy jókora összeget elégetni. A tranzakció cégbírósági bejegyzése még tart.

Arról egyelőre nincs hír, hogy az új campus felépülhet-e egyáltalán, s ha igen, mikor és milyen pénzügyi konstrukcióban, ugyanis egyelőre sem az egyetem, sem az azt fenntartó alapítvány nem adott ki tájékoztatást az ügyben.