Az MNB-botrány kirobbanása után is került jegybanki alapítványi vagyon Matolcsy Ádám köréhez

MNB;vagyon;cég;MNB alapítványok;Matolcsy Ádám;

2025-08-21 09:36:00 CEST

Ez volt a legegyszerűbb megoldás.

Bő másfél hónappal az MNB-botrány kirobbanása után is vándorolt jegybanki alapítványos vagyon a Matolcsy-körhöz – derül ki a 444 cikkéből.

A portál felidézi, miután Varga Mihály került az MNB élére, rögtön lecserélte a jegybanki alapítványos birodalom vezetőit. A cikk szerint ugyanakkor úgy tűnik, mégis volt szituáció, amikor

a „legegyszerűbb megoldás” az volt, hogy a jegybanki alapítványos körbe tartozó Sky72 Kft. vevője Matolcsy Ádám egyik kiemelkedő ingatlancége legyen.

A 2022-ben létrehozott Sky72 Kft.-től 2025. április 30-án vált meg az addigi tulajdonos, az Optimum Úri 72. Kft., amely átadta azt a jegybanki alapítványok által létrehozott, majd az Optima Befektetési Zrt. által tulajdonolt Ferida Zrt.-nek. A Ferida azonban mindössze három hónapig birtokolta a céget, aztán továbbadta azt a Skygreen Buildings Kft.-nek, annak a cégnek, amely eredetileg 2022 áprilisában megalapította a Sky72-t. A Skygreen tulajdonosa pedig két, Matolcsy Ádámhoz köthető magántőkealap, a Sky I. és a Sky II., jelentőségét pedig jól mutatja, hogy a Skygreen birtokában van több Infoparkban lévő irodaház, a Kálmán Imre utcai volt IPOSZ-székház, amit Matolcsy György vetetett meg az MNB-vel, majd az alapítványokon keresztül vándorolt Matolcsy Ádámhoz, és az Úri utca 72. szám alatti épület, ahol egykor az ország aranytartalékát őrizték.

Hegedüs István, a cég vezérigazgatója szerint ez volt a legegyszerűbb megoldás, azért döntöttek így.

„A Sky 72 Kft és a Skygreen Kft az I. kerületi Úri utca 72. szám alatti ingatlanban kialakított társasház tulajdonostársai voltak. A tulajdonosközösség megszüntetésére ez volt a legegyszerűbb megoldás”

– fogalmazott.

A Sky72-nek a 444 cikke szerint lényegében annyi a tevékenysége, hogy a szóban forgó ingatlant birtokolja. A könyveiben 145 millió forintos tárgyi eszköz szerepel, ami feltehetően magát az ingatlant jelenti, viszont a befejezetlen beruházások soron tartják nyilván, nem az ingatlanok között. Emellett van még egy 205 millió forintos tartozása kapcsolt vállalkozással szemben. Bevétele nincs, jellemzően nagyobb kiadásai sincsenek a Sky72-nek, tavaly viszont felmerült egy 67 millió forintos egyéb ráfordítás, de hogy ez pontosan mi is lehet, arra nem tér ki a kiegészítő melléklet.