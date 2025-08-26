Árva-Fidesz

Fidesz;Orbán Viktor;szúnyog;közvélemény-kutatás;invázió;

2025-08-26 06:00:00 CEST

Növelheti előnyét a kormányoldal a Tiszával szemben - hirdeti címlapján a Magyar Nemzet. Ugyan változatlanul nem látni hiteles mérést a hatalom kiszolgálóitól, de a lap a kormánytól független intézetekre - például a lapunk megbízásából kutató Publicusra, valamit az Idea Intézetre - hivatkozva igyekszik bizonyítani állítását. Előbbi egyik nyilatkozatát kiforgatva igyekszik azt közölni, hogy a Fidesz vezet valójában, mégpedig az egyéni választó körzetekben. Utóbbi pedig egy csökkenő Tisza előnyt publikált, de még mindig jelentős ellenzéki fölényt.

Értem én, hogyne érteném, hogy kötelező azt sugallni: Orbán Viktor megfordította a trendet, a nyári hónapok miniszterelnöki aktivitása meghozta eredményét, és beigazolódott – innentől idézem a kormánylapot - : „az olyan meghatározó közvélemény-kutatók, mint a Nézőpont vagy a Századvég stabilan néhány százalékos Fidesz-előnyt mértek az elmúlt hónapokban, az egyéni választókerületekben sorra készülő mérések pedig azt mutatják, hogy helyi szinten ennél is meghatározóbban vezetnek a kormánypártok.”

Túl azon, hogy ezek a „kutatók” hónapokon át csendben voltak, semmilyen eredményt nem publikáltak, hirtelen úgy döntöttek: a Tisza voltaképpen sehol sincs, ma már mindenki elismeri, az idei nyár Orbán Viktorról szólt, és ez eredményezte azt, hogy - megint idézek -: „összeomlik a baloldali büntetőintézetek által épített Tisza-mítosz.”

Hagyjuk rájuk, hadd hazudjanak, hadd ringassák illúziókban a saját táborukat. Higgyék csak el, hogy az Orbán által létrehozott Harcosok Klubja, valamit a digitális polgári körök óriási eredményeket hoztak. Igaz ugyan, hogy ebből semmi sem látszik, ráadásul az Orbán-féle interjúinvázió pont annyira látszik erősnek, mint az árvaszúnyog; csak mennyiségben veszi fel vele a versenyt, de muszáj a tábort hamis állításokkal erősíteni. Mi egyelőre azt mondhatjuk: nagyjából nyolc hónappal a választások előtt semmit nem tudunk, semmit nem látunk előre. Legfeljebb annyit, hogy meghatározó körökben, most, a Tisza vezet. A Fidesz pedig továbbra is keresi az utat. Ha már eddig rossz útra tévedt.