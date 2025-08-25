Gulyás Gergely Berlinbe megy

kormányinfó;

2025-08-25 16:40:00 CEST

Az Index kérdésére, hogy meddig tartható fenn a kitettség az orosz energiahordozóknak , a miniszter azt mondta, hogy az európai gazdaság sikerének egyik oka szerinte az olcsó orosz kőolaj volt. Azzal, hogy Nyugat-Európa lemondott errőll, szerinte rossz gazdasági eredmények álltak be, Gulyás Gergely állítása szerint Németország sem találja a megfelelő alternatívát,. Az Orbán-kormány a versenyképességet szeretné fenntartani. – Nem látjuk ma azt, hogy Európa honnan szerezne árban versenyképes, ellátottság szempontjából garantált alternatívát – fogalmazott.

A diverzifikáció lehetősége legyen biztosított, illetve amit lehet, magunk állítsunk elő, ezekkel a kormány egyetért, de ettől még Magyarország az energiaellátás mindig csak külső országokból való vásárlással fogja tudni biztosítani. A tárcavezető fenntartotta, hogy nincs megfelelő alternatívája az orosz energiahordozóknak.

A Mol és az Orbán-kormány állítása között a miniszter szerint csak látszólagos ellentmondás van - mondta ezt arra, hogy a Mol jelezte, nem került veszélybe az ellátás. Azt Hernádi Zsolt is elismerte, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkül baj lenne. A felvetésre, hogy Ukrajna akár szimplán le is állíthatná a vezetéket, a miniszter azt mondta, hogy ezt nem feltételezik Kijevről. Az Orbán-kormány azt várja Ukrajnától, hogy a kötelezettségeinek tegyen eleget - mondta.

Gulyás Gergely úgy látja, Németország nem találja az eszközt arra, hogy az orosz energiát hogyan helyettesítse, de holnapután hivatalos látogatáson lesz Berlinben, akkor többet meg fog tudni.