Szándéknyilatkozat a Nagy Márton-féle rekonstrukciós program

2025-08-25 17:14:00 CEST

A hvg.hu a Nagy Márton által bejelentett ország-újjáépítési programról kérdezett, és megemlítette, hogy korábban több beruházást is elhalasztottak, ráadásul a források is kétségesek.

A miniszter szerint nem volt előrelátható, hogy 2022 tavaszán háború tör ki, amely Európa egészét, benne Magyarországot és a magyar gazdaságot is közvetlenül érinti. Ugyanígy a jövőben sem lehet előre látni hasonló eseményeket. Ahogy a Covid és a háború alapvetően befolyásolta a mindennapi életet és a gazdaságot, úgy a jövőben sincs garancia arra, hogy rendkívüli helyzetekben ne kelljen eltérni a tervektől, vagy adott esetben elhalasztani azokat. Fontos, hogy a kormány világosan jelezze, milyen irányokba akar fejleszteni. Tíz évre előre nincs értelme kizárólagos listákat írni, mert az élet sok mindent felülír, de lényeges, hogy a kormány bemutassa szándékait – vélekedett. Gulyás Gergely jelezte, hogy ez nem kívánságlista, hanem inkább egy szándéknyilatkozat.