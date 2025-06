Masszív, 45 milliárd forintos veszteséggel működnek a magyarországi akkugyárak, és ki tudja, hol a vége

ipari termelés;üzem;akkumulátorgyár;

2025-06-04 19:40:00 CEST

Gödön már például tömeges elbocsátásokról szólnak a hírek.

2023 óta folyamatosan csökken a magyarországi akkumulátorgyárak teljesítménye, és az ipari termelési adatok alapján ez a tendencia egyelőre nem mutat javulást – derül ki a 444 .hu cikkéből.

A portál szerint a globális helyzet alakulása és a környezetbarát technológiákra való áttérés lassú üteme Magyarországon is érezteti hatását. Ráadásul semmi nem utal arra, hogy ez a folyamat megfordulna, különösen annak fényében, hogy a Donald Trump által indított vámháború kimenetele továbbra is nehezen kiszámítható – főként azért, mert az amerikai elnök rendszeresen módosítja a vámok mértékét és azok bevezetésének időpontját. A magyar kormány korábban az akkumulátorgyártást a gazdasági fejlődés egyik kiemelt irányaként kezelte, és abban bízott, hogy Magyarország rövid időn belül az Európai Unió egyik vezető szereplőjévé válhat ezen a területen. Azonban a korábban nagy lehetőségként kezelt iparág gyorsan kiszámíthatatlan kockázattá vált. Ez már az év elején is érzékelhető volt, bár akkor még nem volt olyan mértékű visszaesés, mint ami az év második felében jelentkezett.

A globális problémák, a kereslet visszaesése és az áttérés lassúsága súlyosan érintette a hazánkban évek óta működő három nagy akkumulátorgyártót: a dél-koreai SK vállalat két komáromi és az iváncsai üzemét, valamint a Samsung Gödön található gyárát.

A legutóbbi éves beszámolók szerint – az év végén érvényes árfolyamokat figyelembe véve – a három gyár összesített árbevétele 21 százalékkal csökkent az előző évhez képest: a 3157 milliárd forintos bevétel 2023-ra 2493 milliárdra esett vissza. A legnagyobb visszaesést az SK Battery Manufacturing Kft. komáromi gyára szenvedte el, amelynek bevétele 35,8 százalékkal csökkent. A legkevésbé az SK On Battery Kft.-t érintette a hanyatlás: ez a vállalat működteti a másik komáromi és az iváncsai üzemet, itt mindössze 2 százalékos csökkenés történt. E cég iváncsai telephelyéről tavaly nyár előtt több száz munkavállalót bocsátottak el, munkaidőben. A Samsung SDI Kft., amely Gödön üzemel, szintén 20 százalékos bevételcsökkenést könyvelt el. A hírek szerint itt idén mintegy 700 fős leépítésről dönthettek.

Az árbevétel-csökkenés mindhárom gyár esetében jelentős veszteségeket eredményezett. Az SK Battery már 2023-ban is veszteséggel zárt, de a korábbi 5,8 milliárd forintos hiány tavalyra 12,4 milliárdra nőtt, ami 113 százalékos romlást jelent. Az SK On, amely az előző évben még 11,7 milliárd forint nyereséget ért el, 2023-ban már 8,4 milliárdos veszteséggel szembesült. A Samsung gyára ennél is súlyosabb, 23,9 milliárd forintos mínuszt könyvelt el, jóllehet egy évvel korábban még 28 milliárd forintos profitot termelt. A három vállalat vesztesége együttvéve így egy év alatt elérte a 44,7 milliárd forintot.