Benjamin Netanjahu: Izrael sajnálja a gázai kórházat ért támadást, amelyben húszan meghaltak, köztük öt újságíró

Benjamin Netanjahu kijelentette, hogy Izrael mélységesen sajnálja a gázai Nasszer kórház elleni támadást, amelyet „tragikus balesetnek” nevezett – írja a Reuters. „A Hamász terroristáival vívunk háborút. Jogos célunk a Hamász legyőzése és túszaink hazahozatala” – tette hozzá az izraeli miniszterelnök.
Mint arról beszámoltunk, Izrael a Gázai övezet déli részén található Nasszer kórházra mért csapást hétfőn. A támadás következtében legalább 20 ember, köztük öt újságíró vesztette életét. A riporterek mind nemzetközi hírügynökségeknek dolgoztak, köztük az Associated Pressnek, a Reutersnek, az Al Jazeerának és a Middle East Eye-nak. Az izraeli hadsereg korábban elismerte, hogy támadást hajtott végre a térségben, azonban hangsúlyozta: nem vesz célba újságírókat. A támadás után több ENSZ-szervezet is tiltakozásának adott hangot.Legalább húsz ember, köztük öt újságíró halt meg egy kórházat ért izraeli csapásban a Gázai övezet déli részénFolytatódik az offenzíva, Izrael már Gázaváros külső negyedeit bombázza