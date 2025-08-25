Benjamin Netanjahu: Izrael sajnálja a gázai kórházat ért támadást, amelyben húszan meghaltak, köztük öt újságíró

Izrael;Benjamin Netanjahu;újságírók;Gázai övezet;izraeli-palesztin konfliktus;

2025-08-25 20:25:00 CEST

Az izraeli miniszterelnök „tragikus balesetnek” nevezte a Gázai övezet déli részén található Nasszer kórház elleni támadást.

Benjamin Netanjahu kijelentette, hogy Izrael mélységesen sajnálja a gázai Nasszer kórház elleni támadást, amelyet „tragikus balesetnek” nevezett – írja a Reuters. „A Hamász terroristáival vívunk háborút. Jogos célunk a Hamász legyőzése és túszaink hazahozatala” – tette hozzá az izraeli miniszterelnök.

Mint arról beszámoltunk, Izrael a Gázai övezet déli részén található Nasszer kórházra mért csapást hétfőn. A támadás következtében legalább 20 ember, köztük öt újságíró vesztette életét. A riporterek mind nemzetközi hírügynökségeknek dolgoztak, köztük az Associated Pressnek, a Reutersnek, az Al Jazeerának és a Middle East Eye-nak. Az izraeli hadsereg korábban elismerte, hogy támadást hajtott végre a térségben, azonban hangsúlyozta: nem vesz célba újságírókat. A támadás után több ENSZ-szervezet is tiltakozásának adott hangot.