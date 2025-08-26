A kaskantyúi polgármester jelezte, kifizetné az egy éve elkészült turulszobrot, csak kell a számla

polgármester;turulszobor;szobor;szobrászművész;Kaskantyú;

„Mi majd másfél éve várjuk annak a magánembernek a nevét, címét akinek el tudjuk küldeni a kettő millió forintról a számlát” – reagált a szobrásznő és férje.

A turulmadár szoborra változatlanul igényt tartunk, talapzatát már tavaly gránitból megépíttettük a képviselői tiszteletdíjak felajánlásából – közölte Újházy Zsolt József, Kaskantyú polgármestere a falu Facebook-oldalán.

A napokban Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő hívta fel a figyelmet arra, hogy Tölgyesi Poós Anna szobrászművész a közösségi oldalon üzent a polgármesternek arról: egy éve elkészült a megrendelt turulszobor, ki kellene fizetni és át kellene venni. „Azért ide írok, mert más módon már nem tudom őt elérni... Kaskantyú közösségéhez fordulok tehát, kérem a segítségüket” – fogalmazott.

Mint azt a 24.hu észrevette, Újházy Zsolt József most azt írta:

„Szeretnénk megvásárolni és méltó helyére felhelyezni ezt a csodálatos műalkotást, amit nagyon köszönök Tölgyesi Poós Anna szobrászművésznőnek. Fizetni azonban csak számla ellenben tudunk, s miután erre sor került természetesen a szobrot is szeretnénk átvenni.”

A polgármester írásához fűzött hozzászólásban a szobrásznő és férje emlékeztette Újházyt, hogy eredetileg ő jelentkezett náluk, mert tetszett neki a szobor, és azt is elfogadta, hogy a KATÁ-s művészek számára – mivel csak magánszemélynek adhatnak számlát – megküldi annak a vállalkozónak a nevét, aki majd lebonyolítja az ügyletet.

– hangsúlyozták. Kitértek arra is, hogy a polgármester még egy Életfa szobrot is rendelt tőlük, aminek a szikláját az általa küldött fotók alapján kiválasztották, a Turul obeliszkjével együtt. Ezután elkezdték az Életfa majd 5 méteres bronz szobrának a tervezését.

„Természetesen az Életfa szobor tervezetét abbahagytuk, miután egy beígért péntek délutáni napon nem érkezett meg hozzánk polgármester úr a két kővel, Turul obeliszkkel és az Életfa sziklájával, ahogy ígérte, pedig a darut is iderendeltük a falunkba hogy le tudjuk venni őket, az általa ide, hozzánk vezetett teherautóról. Ezek után ő bocsánatot kért és szombatra ígérkezett amit elfogadtunk, kifizettük a darut és másnapra is iderendeltük. De másnap már nem vette fel a telefont” – írták a hozzászólásban.