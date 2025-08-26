Pénz helyett libában fizet ki százmilliós tartozásokat a Köves Slomó-féle EMIH kóser vágóhídja

Köves Slomó;EMIH;Csengele;kóser vágóhíd;

A beszállítók mindezt vegyes érzelmekkel fogadták.

Hatalmas reményekkel indult 8 évvel ezelőtt az Egyesült Magyar Izraelita Hitközség (EMIH) csengelei kóser vágóhídja, amelytől nem kevesebbet várt Köves Slomó egyháza, mint hogy kóserlibamáj-nagyhatalommá teszi Magyarországot és lehetővé teszi egyháza pénzügyi függetlenségét. Nyolc évvel később azonban úgy tűnik, a nagy várakozásokból semmi nem jött be: a kormány anyagi és politikai támogatásával épült vágóhíd üzemel, az azt üzemeltető cég, a Quality Poultry Kft. azonban masszív veszteségeket könyvelt el, sőt az elmúlt években több százmillió forint tartozást halmozott fel a nekik hízott libákat szállító cégeknél, ezzel legalább egy beszállítót a csőd szélére taszítva – derül ki a Telex cikkéből.

A portál felidézi, a 2,8 milliárd forintos beruházás 15 százalékát (több mint 400 millió forintot) az állam adta vissza nem térítendő támogatásként, a beruházáshoz szükséges 1,75 milliárd forint hitelt pedig az állami tulajdonú Eximbank nyújtotta. Ám a csengelei üzem 2023-ban egy időre le is állt, és összesen csaknem egymilliárd forint tartozást halmozott fel a beszállítóinál.

Végül aztán sikerült kezelni a helyzetet és nagyrészt kifizetni a beszállítókat, de nem pénzben, hanem napos libában.

A Telex a Quality Poultry egyik beszállítójától úgy tudja, a cégnél az első két évben még minden rendben volt, időben fizettek a felhizlalt és leszállított állatokért. 2019-ben viszont valami történt, elapadtak a pénzcsapok. A portál szerint a Quality Poultry kezdetben azt mondta a beszállítóknak, hogy a vásárlói csúsznak a fizetéssel, ezért ők is csak később tudnak fizetni, a pénz azonban csak nem érkezett meg.

2023-ra a cég az egyik beszállítójának (a beszállítók elmondása szerint) közel félmilliárd forinttal, egy másiknak 300 millióval, egy harmadiknak pedig valamivel több mint 30 millió forinttal tartoztak.

A Quality Poultry beszámolói alapján 2022-ben a négyszer is fellángoló madárinfluenza és a járványok okozta alapanyaghiány, valamint az orosz–ukrán háború, vagyis „a háború okozta extrém energiaár-emelkedés miatti kiszolgáltatott környezet” tett be a cégnek. 2023-ban pedig azért omlott össze a cég árbevétele, mert a 2023-as beszámoló szerint ebben az évben a csengelei vágóhídon lényegében leállt a termelés, csak a meglévő készleteket értékesítette a cég, „illetve a meglévő alkalmazotti állomány megtartása mellett olyan működési átalakításokat hajtott végre, amely lehetővé teszi, hogy 2024-ben olyan működést biztosítson a diverzív termékpalettának köszönhetően, amely az egyre gyakrabban megjelenő madárinfluenza dacára is folyamatos működést tesz lehetővé”. Ez a két év nagyon sokba került a tulajdonos EMIH-nek, amely 2022-ben és ’23-ban több mint 1,4 milliárd forint pótbefizetéssel kompenzálta a veszteségeket.

A cég a Telex kérdésére is a madárinfluenzával magyarázta a nehézségeket, ügyvezetője azt írta:

„sajnos a megnyitást követően – a korábbi évektől eltérően – szinte minden évben komoly madárinfluenza-járvány volt Magyarországon, amely elsősorban a víziszárnyas-ágazatot sújtotta, különösen nagy pusztítást okozva a gyárhoz közeli régióban.”

Ráadásul Földi Tamás szerint a Quality Poultry 90 százalékban Izraelbe exportált, vagyis egy piacnak volt kitéve, azóta viszont „megteremtettük annak infrastrukturális feltételeit, hogy az európai piacra is tudjunk termelni”. A portál azonban megjegyzi, más cégeket annyira nem viselt meg a madárinfluenza, hogy több százmilliós tartozást halmozzanak fel és – egy időre legalábbis – le kelljen húzniuk a rolót.

Az ügyvezető a Telex kérdésére azt mondta, hogy a társaság pénzügyi helyzetét konszolidálták, több százmillió forint tartozást rendeztek, részben napos libák beszámításával, „ez év végéig pedig a korábbról fennmaradt, mintegy 100 millió forintos tartozásunkat is rendezni fogjuk”.

A Telex úgy tudja,

a pénzükre adott esetben akár egy évet is váró beszállítók vegyes érzelmekkel fogadták a hírt, hogy pénz helyett kislibában fizetnek nekik.

Nyilván a liba jobb, mint a semmi, plusz nyilván ezeket a kislibákat fel lehet hizlalni, és eladni. Annyiból viszont rosszabb, mint a pénz, hogy ha a Quality Poultry által is emlegetett madárinfluenza ismét felüti a fejét és elviszi a fizetségbe kapott libák egy részét, azt a pénzt már senki nem fogja megfizetni a beszállítónak. A beszállítók keze viszont meg van kötve, mert vagy elfogadják a kislibás fizetést, vagy évekig viaskodhatnak a céggel a bíróságon, és lehet, hogy azután sem látják a pénzüket. A portál beszélt olyan beszállítóval is, amely ősszel várhatóan be is zárja a boltot a Quality Poultry késedelmei miatt. A beszállító kártérítési igénnyel lépett föl, és késedelmi kamatra is igényt tartana, nagyjából 30–45 millió forint közötti értékben. A Quality Poultry azonban közölte a beszállítóval, hogy nem fizet, mert, ahogy Földi Zoltán a Telexnek elmondta, a beszállító a kártérítési igényét „dokumentumokkal alátámasztani nem tudta, az általa bemutatott számítást vitatjuk”. A beszállító szerint az igénye megalapozott, annak viszont jogi érvényt szerezni nem fog tudni, mert a cégnek már nincs pénze egy kártérítési per költségeire.