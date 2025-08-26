Szeptembertől már csaknem 400 középiskolában lesz honvédelem tantárgy, a 8-14 évesek számára pedig Hadapród Program indul

oktatás;honvédelem;iskolák;köznevelés;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;

2025-08-26 12:42:00 CEST

Utóbbi 30 általános iskolai tagozattal rendelkező intézményben lesz elérhető. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a cél az, hogy élményeken keresztül erősítsék a hazaszeretetet és a nemzeti kötődést.

A honvédelem tantárgy bevezetése a köznevelésbe az elmúlt tanévekben ütemezetten zajlik, az érdeklődés és a résztvevő intézmények száma folyamatosan növekszik. Szeptembertől már 389 középiskolában – 152 gimnázium és 237 technikum – lesz jelen a tantárgy – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Hozzátette, hogy a 2023/24-es tanévben mindössze 6 középiskolában – 3 gimnáziumban és 3 technikumban – indult el honvédelem tantárgy oktatása, amelyen 824 diák vett részt. A 2024/25-ös tanévben már 141 intézmény – 43 gimnázium és 98 technikum – csatlakozott, összesen 13 590 diákkal. Szerinte a számok jól mutatják, hogy a fiatalok és az iskolák körében egyaránt nagy az érdeklődés a tantárgy iránt, amelyet kötelező jelleggel sajátítanak el a diákok a tárgy oktatásához csatlakozott intézményekben.

A tananyaghoz gyakorlati foglalkozások is kapcsolódnak, többek között

egészségügyi és életmentési ismeretek,

túlélési és táborozástechnikai alapismeretek,

tereptani és tájékozódási gyakorlatok,

és ezek kiegészülhetnek tematikus túrákkal, laktanyalátogatásokkal, hagyományőrző és hadtörténelmi programokkal, valamint küzdősport foglalkozásokkal.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta azt is, hogy a Honvédelmi Minisztérium a 2025/2026-os tanévben elindítja a Hadapród Programot, amely 30 általános iskolai tagozattal rendelkező intézmény részvételével valósul meg.

A program célja, hogy a 8-14 éves diákok számára élményeken keresztül erősítse a hazaszeretetet és a nemzeti kötődést.

Hozzátette, a fiatalok szabadidejükben, önkéntes alapon vehetnek részt kulturális eseményeken, hagyományőrző foglalkozásokon és sportprogramokon, amelyek segítenek megérteni a magyar történelem és kultúra üzeneteit, miközben közösségi élményt is nyújtanak. A Hadapród Program hosszú távon hozzájárul a diákok közösségi felelősségvállalásának erősítéséhez és személyiségük fejlődéséhez – közölte a honvédelmi miniszter.