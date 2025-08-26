oktatás;honvédelem;iskolák;köznevelés;Szalay-Bobrovniczky Kristóf;

Szeptembertől már csaknem 400 középiskolában lesz honvédelem tantárgy, a 8-14 évesek számára pedig Hadapród Program indul

Utóbbi 30 általános iskolai tagozattal rendelkező intézményben lesz elérhető. Szalay-Bobrovniczky Kristóf szerint a cél az, hogy élményeken keresztül erősítsék a hazaszeretetet és a nemzeti kötődést.

A honvédelem tantárgy bevezetése a köznevelésbe az elmúlt tanévekben ütemezetten zajlik, az érdeklődés és a résztvevő intézmények száma folyamatosan növekszik. Szeptembertől már 389 középiskolában – 152 gimnázium és 237 technikum – lesz jelen a tantárgy – mondta Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter.

Hozzátette, hogy a 2023/24-es tanévben mindössze 6 középiskolában – 3 gimnáziumban és 3 technikumban – indult el honvédelem tantárgy oktatása, amelyen 824 diák vett részt. A 2024/25-ös tanévben már 141 intézmény – 43 gimnázium és 98 technikum – csatlakozott, összesen 13 590 diákkal. Szerinte a számok jól mutatják, hogy a fiatalok és az iskolák körében egyaránt nagy az érdeklődés a tantárgy iránt, amelyet kötelező jelleggel sajátítanak el a diákok a tárgy oktatásához csatlakozott intézményekben.

A tananyaghoz gyakorlati foglalkozások is kapcsolódnak, többek között

  • egészségügyi és életmentési ismeretek,

  • túlélési és táborozástechnikai alapismeretek,

  • tereptani és tájékozódási gyakorlatok,

  • és ezek kiegészülhetnek tematikus túrákkal, laktanyalátogatásokkal, hagyományőrző és hadtörténelmi programokkal, valamint küzdősport foglalkozásokkal.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf elmondta azt is, hogy a Honvédelmi Minisztérium a 2025/2026-os tanévben elindítja a Hadapród Programot, amely 30 általános iskolai tagozattal rendelkező intézmény részvételével valósul meg.

A program célja, hogy a 8-14 éves diákok számára élményeken keresztül erősítse a hazaszeretetet és a nemzeti kötődést.

Hozzátette, a fiatalok szabadidejükben, önkéntes alapon vehetnek részt kulturális eseményeken, hagyományőrző foglalkozásokon és sportprogramokon, amelyek segítenek megérteni a magyar történelem és kultúra üzeneteit, miközben közösségi élményt is nyújtanak. A Hadapród Program hosszú távon hozzájárul a diákok közösségi felelősségvállalásának erősítéséhez és személyiségük fejlődéséhez – közölte a honvédelmi miniszter.

