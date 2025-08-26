Apáti Bence cége többet költött politikai hirdetésre a YouToube-on, mint bárki más az EU-ban

A Nemzeti Ellenállás Mozgalom (NEM, Ellenállás Mozgalom Non-profit Kft.) összesen mintegy 290 millió forintot költött el politikai hirdetésekre a Meta és a Google felületein a nyáron, egy kivétellel pedig mindegyik fizetett hirdetésben futtatott videónak Magyar Péter a főszereplője és célpontja – írja a Lakmusz. A portál megjegyzi, ehhez jön még a NEM Magyar Pétert Zelenszkijhez hasonlító óriásplakát-kampánya, aminek nem ismerjük a költségeit.
Az Apáti Bence tulajdonában álló kft.-nek a 2024-es pénzügyi beszámolója szerint 20 millió forintos bevétele volt tavaly, igaz, mivel a céget november közepén jegyezték be, a beszámoló csak egy másfél hónapos időszakot fed le. Az nem ismert, hogy a bevétel honnan származott, ahogy az sem, hogy azóta miből fedezi a cég a Magyar Péter-ellenes kampány százmilliós költségeit.
A Meta és a Google politikai hirdetések követésére szolgáló adatbázisából a Lakmusz összegzése szerint a következők olvashatók ki:
a Meta felületein, leginkább a Facebookon a NEM május 18. és augusztus 15. között közel 175 millió forintot költött hirdetésre. Ez mintegy duplája annak, amit a Fidesz költött Orbán Viktor oldalának népszerűsítésére. Ezzel messze Apáti cége a legtöbbet költő hirdető Magyarországon.
a Google felületein május 20. és augusztus 20. között a NEM közel 115 millió forintot fordított politikai hirdetésre. Ezzel messze a NEM a legnagyobb hirdető az egész EU-ban, sőt több pénzt költött, mint a legtöbb uniós országban az összes politikai hirdető együttvéve.
a NEM költötte Magyarországon a legtöbb pénzt politikai reklámra az augusztus 9-cel kezdődő hét napban, a július 17. és augusztus 15. közötti 30 napban, valamint a május 18. és augusztus 15. közötti 90 napban is.
A Lakmusz kiemeli,
a három nyári hónap alatt a NEM összesen közel 175 millió forintos kiadással toronymagasan vezeti a magyarországi politikai hirdetők toplistáját, majdnem kétszer annyit költött, mint amennyiért Orbán Viktor Facebook-oldalát reklámozták.
A 10 legtöbb pénzért hirdetett Facebook-oldalból egyébként három tartozik a Fideszhez (Orbán Viktor, Fidesz, Fidesz-frakció), kettő köthető a kormány üzeneteit terjesztő, megafonos által tulajdonolt céghez (NEM, Aktuális), három kormányközeli magán médiához (Magyar Nemzet, Borsonline, Origo), egy a közmédiához, egy pedig magához a kormányhoz (Magyarország kormánya). A top 10-ben egyáltalán nincs ellenzéki párt vagy szereplő.
A NEM ezt a 174,5 millió forintot kilenc videó és a egy kép hirdetésére költötte el, ezeket több formában, vagyis eltérő kísérőszöveggel is népszerűsítette. Mindegyik médiatartalom célpontja Magyar Péter, egyben tűnik fel rajta kívül Karácsony Gergely és Dobrev Klára is.
A Google felületein a NEM valamivel kisebb összeget költött el, teljes egészében a YouTube-videók előtti reklámokra. A Lakmusz kiemeli, május 20. és augusztus 20. között a NEM összesen 115 millió forintot költött a Facebookon is megtolt videók hirdetésére, ezzel a Fidesz bő 35 millió forintos költését és a Mediaworks közel 25,5 millió forintos költését előzi meg Magyarországon. Ráadásul
a nyári hónapokban az egész EU-ban a legtöbbet hirdető szereplő volt az Apáti-féle cég: körülbelül 50 százalékkal többet költött, mint a második helyen lévő német hirdető, és majdnem dupla annyit, mint a harmadik helyen lévő Európai Parlament.
Az európai top 10-es listán szerepel még Magyarországról a Fidesz, a Mediaworks és a Miniszterelnöki Kabinetiroda is.
Mindennek eredményeként a fenti három hónapos időszakban az egész EU-ban messze Magyarországról folyt be a legtöbb pénz politikai hirdetésből a Google-höz, több mint 255 millió forint, ami másfélszer annyi, mint a német, és majdnem háromszor annyi, mint a lengyel költés. A NEM egymaga többet költött, mint amennyit – Németország és Magyarország kivételével – a többi uniós országban az összes politikai hirdető együttvéve.