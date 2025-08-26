Magyar Péter: Totális a káosz a Fideszben

Fidesz;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-08-26 13:19:00 CEST

Állítólag mindenki mindenki ellen megy, miközben sokan már külföldön keresgélnek állást.

Totális káosz a Fideszben. Orbán Viktor kirúgta örökös kampányfőnökét, Gyürk Andrást. Utódjául pedig az önfeladás bajnokát, az 1956 hőseit meggyalázó és eláruló Orbán Balázst nevezte ki, akinek már az óvodában is fehér zászló volt a jele – írta keddi bejegyzésében a Tisza Párt elnöke.

A politikus ezzel a 444.hu azon értesülésére reagált, miszerint a miniszterelnök politikai igazgatója lehet a Fidesz kampányának vezetője.

Magyar Péter szerint közeledve a választásokhoz egyre nő a belső feszültség az állampártban. „Az Orbán közeléből származó információk szerint az egyre romló közvélemény-kutatási adatok miatt robbanásközeli helyzet alakult ki a Karmelitában” – fogalmazott, állításait azonban semmiféle konkrétummal nem támasztotta alá.

A hatalmi viszonyokat ismertetve arról számolt be, hogy Rogán Antal továbbra is Lázár János ellen harcol, miközben Orbán Balázstól is próbálja megvédeni a pozícióját. Mindeközben a politikai igazgató megszabadult Habony Árpád körétől, ráadásul a Fidesz pártigazgatója, Kubatov Gábor fúrja a frissen kinevezett kampánystábot. Sokan már a választási vereségre készülve a piacon és külföldön keresik a helyüket – írta.

A történteket „maffia végjátékként” jellemezte, megjegyezve, hogy a hatalom közvélemény-kutatásai szerint a Fidesz a harminc év alatti korosztályban 8 százalékra süllyedt, és a fideszes szavazók óriási hányada is súlyosan elítéli az orbáni luxizást és a hatvanpusztai „félkész mezőgazdasági” palotát.

Bejegyzését azzal zárta, hogy az „orbáni oligarcha-repülőzés és jachtozás végképp bedöntötte a Fidesz kampánytervét, hogy a miniszterelnököt újra a nép fiaként, plebejus vezetőként próbálják eladni.”