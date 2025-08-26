A Kúriához fordul a devizahiteles népszavazás elutasítása miatt a DK

devizahitel;Kúria;népszavazás;Demokratikus Koalíció;népszavazási kezdeményezés;NVB;

2025-08-26 13:51:00 CEST

Az ellenzéki párt szerint a Nemzeti Választási Bizottság jogsértő módon utasította el a kezdeményezést.

A Demokratikus Koalíció a Kúriához fordul, miután a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) elutasította az ellenzék devizahiteles népszavazási kezdeményezését.

Arató Gergely, ez ellenzéki párt frakcióvezető-helyettese közölte, az NVB augusztus 13-án utasította el azt az ellenzéki kezdeményezést, hogy népszavazás legyen a devizahitelekkel kapcsolatban. Erre – folytatta – azért lenne szükség, mert ma Magyarországon az uniós joggal ellentétes, és az Európai Unió Bíróságának ítéletét sértő módon járnak el a bankok a devizahitelesekkel szemben. Magyarán az EU hiába tenne igazságot a devizahitelek ügyében – és tesz is Európa-szerte –, ha közben a magyar kormány a bankok profitjának védelmében nem módosítja az uniós joggal ellentétes magyar törvényeket – hangsúlyozta a politikus.

Hozzátette,

a Demokratikus Koalíció ezért a mai napon felülvizsgálati kérelemmel fordul a Kúriához a népszavazás elutasítása miatt.

Az ellenzéki párt szerint az NVB jogsértő módon utasította el a kezdeményezést, hiszen a népszavazási kérdés megfelel az egyértelműségi követelménynek, ezért a hatályos magyar törvények szerint népszavazást kellett volna kitűzni a kérdésben.

Arató Gergely kiemelte, a DK szerint le kell állítani a kilakoltatásokat és a végrehajtásokat, egy devizahiteles kárpótlási törvényt kell alkotni, és vissza kell adni az embereknek azt a pénzt, amit a bankok jogtalanul szedtek be tőlük.

Ellenzéki képviselők egyébként hétfőre az Országgyűlés rendkívüli ülésének összehívását kezdeményezték, a kormánypártiak hiányában azonban ez határozatképtelen lett. Az ülésre négy napirendi ponttal készültek, ezek egyikeként a Jobbik kezdeményezésére vitáztak volna a deviza alapú szerződések felülvizsgálatáról és a károsultak megsegítéséről. Z. Kárpát Dániel kiemelte, „az évszázad pénzügyi merényletét az évszázad igazságtétele kellene, hogy kövesse”, majd úgy fogalmazott: „adja magát a kérdés, hogy hol a kormány? Ha bármely átlagos honpolgár nem fáradna be a munkahelyére, akkor milyen következményekkel számolna?”