Hadházy Ákos egy nyitott kapun besétált a hatvanpusztai Orbán-birtokra, és elárulta, mit látott

Szerinte nem szabad félni, hiszen pont a félelemkeltés a hatalom célja.

Egy teljesen nyitott gazdasági bejáraton jutott be a hatvanpusztai Orbán-birtokra Hadházy Ákos.

A független országgyűlési képviselő Törésvonal című műsorunknak adott interjújában beszél erről. Állítása szerint a gazdasági bejáratnál nem állt senki, nem úgy, mint a főbejáratnál, amelyet éjjel-nappal őriznek. Erre a kapura semmi nem is volt kiírva, nem tartóztatták fel, szóval Hadházy Ákos egyszerűen besétált rajta, bevallása szerint a tulajdonost kereste, szerette volna megtekinteni a területen fekvő műemléket, a jelenleg hatályos jogszabály szerint ugyanis a terület birtokosának lehetővé kell tennie, hogy az ott lévő műemléket mások is megnézhessék. Akkor távozott, amikor találkozott az egyik kertésszel, aki közölte vele, hogy a tulajdonos nincs bent, majd kérte, hogy menjen el.

A történtekről Hadházy Ákos videót is készített, a leginkább azért, hogy senki se vádolhassa, csak úgy bemászott a kerítésen. Szórakoztatónak is tartja, hogy néhányan magánlaksértésről beszéltek, miután elárulta, hogy volt bent, hiszen maga Orbán Viktor miniszterelnök mondta, hogy az épület még nincs kész, valójában csak egy mezőgazdasági üzemről van szó.

Hadházy Ákos szerint a felvételek újabb képet adnak arról, hogy a hatvanpusztai Orbán-birtok nem egy gazdasági üzem, hanem egy luxuskastély. Ő állatorvosként számos mezőgazdasági üzemben járt, de egyikben sem látott úszómedencét.

A politikust kérdeztük a videóról is, amely hétfőn jelent meg, és azt látni rajta, hogyan próbálja meg Hatvanpusztán leszorítani az útról egy biztonsági őr mindaddig, amíg az ő autója borul fel. Hadházy Ákos erről azt mondta, átélni az egészet nem volt annyira félelmetes, mint ahogyan a képsorokon látszik, félni pedig nem is szabad, hiszen pont a félelemkeltés a hatalom célja.

Az interjút teljes egészében csütörtök este tekinthetik meg a Népszava YouTube-csatornáján. Szóba kerül az is, hogy miért most nyilvánult meg id. Orbán Győző a hatvanpusztai uradalomról, illetve az is, hol vannak a hírhedt hatvanpusztai zebrák.