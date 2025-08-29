Terepszínbe öltözött a Fehér Ház, van terv keresztény-nacionalista hatalomátvételre is az Egyesült Államokban

Egyesült Államok;Fehér Ház;szélsőjobboldal;Demokrata Párt;Donald Trump;Washington DC;szélsőjobboldali csoport;

2025-08-29 14:12:00 CEST

Az amerikai közéletben eddig szalonképtelen szélsőjobboldali nézetek jelentős része mára a Trump-adminisztráció programjának részévé vált. A „birodalmi elnökség” kísérlete alkotmányjogi, szakpolitikai és a demokráciadeficittel kapcsolatos kérdéseket is felvet.

Donald Trump hétfőn elnöki rendeletben utasította Pete Hegseth védelmi minisztert, hogy intézkedjen egy gyorsreagálású egység kialakításáról a Nemzeti Gárdán belül. Az egységet országszerte bevethetik majd civil zavargások megfékezésére. Eközben Washington DC-ben már több mint 2200 gárdista állomásozik, akik nemrég fegyverviselési engedélyt is kaptak a Pentagontól. Bár a fő szabály szerint az államok kormányzói által irányított Nemzeti Gárdnincs bűnüldözői jogköre, leggyakoribb feladatuk pedig a szövetségi tulajdon védelme és a természeti katasztrófák okozta károk elhárítása volt, ma a szövetségi főváros utcáin a bűnüldöző szervek munkáját segítik és "elrettentő erőt" mutatnak fel város kiemelt turisztikai pontjain.

A CNN a napokban megszólaltatta Minnesota volt republikánus kormányzóját, ahol korábban a Black Lives Matter mozgalommal összefüggő zavargások is voltak George Floyd afroamerikai férfi rendőri meggyilkolása nyomán. Tim Pawlenty szerint az erődemonstráció egy kampányígéret teljesítése, és az amerikai átlagban is magas washingtoni bűnözést igyekszik visszafogni. Álláspontja szerint a Nemzeti Gárda két hete tartó jelenléte látványos javulást hozott a bűnelkövetések számában. A TikTok videómegosztó csatornán civilek is beszámolnak olyan apróságokról, hogy az utcák meglepően csöndesek lettek, és a benzinkútnál tankoló autóikat is nyitva merik hagyni az emberek. A gyakori rablások miatt ez korábban elképzelhetetlen volt.

Mielőtt azonban felmagasztalnánk a Ronald Reagan néhai elnök nevéhez fűződő stratégia turbófokozatba kapcsoló változatát, tegyük mérlegre a biztonság és a szabadság mértékét a trumpi intézkedésekben. A szövetségi főváros lakóit ugyanis a gárdisták megjelenése egyben egy katonai megszállásra emlékezteti. A magyar olvasók emlékezhetnek rá, hogy a Kádár-rendszerben sem kellett elharapózó bűnözéstől tartani, ezért azonban az emberek a szabadságukkal fizettek. A washingtoni militáns mindennapok ráadásul csak a főpróbáját jelentik egy országos szintű fellépésnek. Donald Trump már kilátásba helyezte a Nemzeti Gárda kirendelését a demokrata vezetésű Chicago városába is, amely szerinte egy valóságos „vérmező” az burjánzó bűnözés miatt. A hírre gyorsan reagált J.B. Pritzker illinoisi demokrata kormányzó, aki szerint Donald Trumpra nincs szükség és nem is várják az USA harmadik legnépesebb városába. Hozzátette, hogy a 20 legmagasabb bűnözési rátával rendelkező amerikai városból 13 republikánus vezetésű államában található, és Chicago nem szerepel a listán.

Donald Trump a közbiztonság ürügyével igyekezne letörni a demokrata vezetésű nagyvárosok ellenállását, különös tekintettel az illegális bevándorlók védelmezésére.

Enrique Tarrio, a Capitolium 2021. januári ostromának kitervelőjeként 25 év börtönbüntetésre ítélt, szélsőjobboldali nézeteket valló férfi - akinek Trump a hivatalba lépése első napján megkegyelmezett - elragadtatással beszélt a New York Timesnak a második Trump-kormány intézkedéseiről. A Proud Boys nevű milícia vezetője szerint „a dolgok, amelyekről 2017-ben beszéltünk és tabunak számítottak, ma már nem azok, hanem átkerültek a mainstream közbeszédbe”. A csoport korábban rendszeresen emelte fel a szavát az illegális migráció, a konzervatív véleményeket elfojtó állítólagos cenzúra és a konföderációs emlékműveket eltávolító progresszív kormánypolitika ellen, sőt alkalmanként erőszakosan is nyomatékosították a véleményüket.

A republikánusok által idén elfogadott átfogó adócsökkentési törvénycsomag a Bevándorlási és Vámügyi Hivatalt a legnagyobb büdzsével gazdálkodó szövetségi szervezetté tette. Az "illegális bevándorlók" deportálásának tervéért felelős Stephen Miller kabinetfőnök még tavasszal egy zárt egyeztetésen napi 3000 fő előállításában jelölte meg a kívánt célt. Ennek elérése magával hozza a megvalósítás módját: a bevándorlókat és érvényes vízummal nem rendelkezőket a tartózkodásuk meghosszabítását jóváhagyó bíróságok előtt rohanják le, az utcán ütnek rajtuk, vagy a kiemelt célpontnak számító Home Depot áruházak parkolójában, éttermek, építkezések, vendéglátóhelyek razziáinál fogják el. Sokukat a kritikusok által csak koncentrációs táborként emlegetett gyűjtőtáborokba szállítják, mint a floridai Alligator Alcatraz, ahol a környező mocsár és az hurrikánszezon miatt nem biztosítottak az emberhez méltó körülmények.

Országosan ismertté vált a tévedésből a salvadori CECOT megabörtönbe deportált marylandi férfi, Kilmar Ábrego García esete, akit a MS-13 bűnszervezethez fűződő kapcsolattal vádolnak. A férfi azóta visszatérhetett családjához az USA-ba, jelenleg szabadlábon van, ám döntés született Ugandába deportálásáról. Steve Bannon MAGA-aktivista szerint a washingtoni adminisztráció az egészpályás letámadás taktikájával foglalja el a közélet minden területét. Elmélete szerint a mexikói határ hermetikus lezárásával megszűnhet a demokraták nagytőkének kedvező gyakorlata, miszerint az illegális bevándorlók leverik a bérszintet és ezzel kiszorítják az amerikai munkásosztályt a piac jelentős részéről. Ezzel szembemegy Trump Big Beautiful Billjeként elfogadott csomagja, amely tíz év alatt ezermilliárd dolláros megszorítást valósít meg az alacsony jövedelműek számára létrehozott Medicaid egészségügyi ellátás kárára.

A radikális nacionalista intézkedések a kulturális életet sem kímélik. Minden szövetségi és közoktatási intézményben felfüggesztették a Biden-kormány idején gyakorlattá vált progresszív DEI-politikát, mely a faji, nemi vagy szexuális hovatartozás szerinti diszkrimináció megszüntetését célozta, mivel

Donald Trump szerint a DEI „fordított rasszizmust” valósított meg, és aláásta a meritokrácia elvét az intézmények felvételi rendszerében.

Egy elnöki rendeletben a transzneműeket eltiltották a női sportokban való indulás lehetőségétől. Lousiana államban a kormányzó már aláírta azt a törvényt, amely az iskolákban kötelezővé teszi tízparancsolat kifüggesztését az osztálytermekben, Oklahoma oktatási szuperintendánsa, Ryan Walters pedig tesztnek vetné alá a demokrata Kaliforniából és New York államból érkező pedagógusokat, hogy a felkészültségük megfelel-e az America First program által képviselt nacionalista, „progresszív agymosástól” mentes tantervnek.

Donald Trump a 2023-as kampányindulóján még „Én vagyok a megtorlásotok” jelszóval indult, ezt később tagadta. Hivatalba lépése óta mégis megindította ellenfeleinek jogi felelősségre vonását. Az igazságügyi tárcát fokozatosan elhagyják a korábbi adminisztrációkon átívelő szakemberek, a helyükre pedig alapos átvilágítás után Donald Trump lojalistái kerülnek. Az eddig legnagyobb port John Bolton, az első Trump-kormány nemzetbiztonsági tanácsadójának ügye kavarta, akinek marylandi otthonában az FBI múlt pénteken házkutatást tartott, titkosított iratokat keresve. John Bolton korábban nyilvánosan bírálta az amerikai vezetői képességeit, és vitriolos memoárt is írt az elnök mellett végzett munkájáról.

Trump a jegybank szerepét betöltő Federal Reserve banknál is személycseréket tervez. Hétfőn bejelentette, hogy ki fogja rúgni az intézményt irányító 12 fős kormányzótanács egyik tagját, Lisa Cookot jelzáloghitellel kapcsolatos csalás gyanújára hivatkozva. A pártpolitikától függetlenül működő szervezetben 111 éve nem történt hasonló. Ez nyilvánvaló jelzés arra, hogy az elnök a szövetségi pénzügyi szervezet felett is hatalmat kíván gyakorolni.

Lépésről lépésre

Az amerikai elnök a tavalyi elnöki kampányfinisében még elhatárolódott a konzervatív Heritage Foundation agysztröszt által összeállított 900 oldalas dolgozat, a Project 2025 kézikönyvétől. Trump bevallása szerint nem is ismerte annak tartalmát, annak ellenére, hogy a szerzői között felbukkan számos korábbi és most is hivatalban levő Trump kormányzati alkalmazott. Az elnököt azonban kevesen castingolnák az igazmondó juhász szerepére, ezért január 20-i hivatalba lépése óta már nem annyira meglepő, hogy intézkedései között egyre-másra bukkannak fel a Project 2025 dokumentumban javasolt lépések.

A Project 2025 Tracker nevű holnap ezeknek a lépéseknek a kormánypolitikában történő megvalósulását követi nyomon. Az oldal aktuális adatai szerint eddig a konzervatív útmutatóban szereplő intézkedéseknek nem kevesebb, mint 47 százaléka valósult meg, amely figyelemreméltó eredmény a második Trump-adminisztráció első évében. Egyes intézményeket tekintve már 100 százalékos sikerről beszélhetünk: ilyen a Nemzetközi Fejlesztési Ügynökség (USAID) lebontása és külügyminisztériumba történő beolvasztása vagy a kriptovaluták használatát érintő jogszabályi korlátozások megszüntetése. Ám egyéb területeken is jelentős előretörést értek el.

Donald Trump Big Beautiful Billjének az elfogadásával munkaviszonyhoz kötötték a Medicaid egészségügyi támogatást, lehetővé tették a szövetségi intézményekben a közös imádkozást és a vallási meggyőződés nyílt hirdetését, valamint korábban terhességmegelőzésre fordított szövetségi forrásokat a női termékenység elősegítésére irányították át.

A nagy terv kivitelezésében kitüntetett szerep jut Russel Voughtnak, aki a Fehér Ház költségvetési irodájának vezetői tisztét tölti be a második Trump-kormányban. Ő kereszténynacionalista nézeteket vall, a szerzője volt a Project 2025-on belül az elnöki végrehajtói hatalmáról szóló fejezetnek. A célja a politikai ciklusoktól független washingtoni bürokrácia, az ún mélyállam felszámolása, a közszolgákat az elnök közvetlen akaratának végrehajtóiként képzeli el. További célkitűzése, hogy a szövetségi alkalmazottak százezres számban utalná új kategóriában, amelynek segítségével könnyebben leválthatókká válnának utat nyitva a kormány felé elkötelezett bürokratáknak.

A Heritage Foundation agytröszt Project 2025 című dokumentum önmagában nem szokatlan, hiszen minden tanácsadó intézet rendszeresen készít a politikai meggyőződésének megfelelő útmutatókat egy hatalomra kerülő kormány számára. Ez a dokumentum a jogállami határokat feszegető radikalizmusával és nagy arányú gyakorlati megválósulásával kelt feltűnést.