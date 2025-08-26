Akciósan kapható a Lidl-ben az ország cukormentes tortája, totálisan kiakadtak a cukrászok

Lidl;Magyarország tortája;cukrászok;

A kommentelők legtöbbje viszont bírálni kezdett, mondván, az ország cukormentes tortája meglehetősen túl van árazva.

Alaposan kiakadt a Magyar Cukrász Ipartestület (MCI), miután kezükbe került a Lidl Magyarország akciós újságja, és megtalálták benne az Álmodozó névre keresztelt tortát, amely a 2025-ös év cukormentes országtortája lett.

Az áruházláncnak egy készítésre jogosult tagvállalkozás szállítja be a tortát. El is ismerik, ez önmagában nem kifogásolható, minden tagjuknak joga van viszonteladókat kiszolgálni. „A tagvállalkozás azonban elmulasztotta a viszonteladói bejelentési kötelezettségét, valamint tudomásunk és engedélyünk nélkül, helytelenül használja a csomagoláson feltüntetett logót, ami alkalmas lehet a fogyasztók megtévesztésére. Mindezekkel kapcsolatban az Egy Csepp Figyelem Alapítvánnyal egyeztetve intézkedni fogunk - írta az MCI. Amikor ezek után megkeresték az érintett tagvállalkozást, amely arról tájékoztatta őket, hogy egyszeri beszállított mennyiségről állapodott meg a Lidllel, a továbbiakban pedig nem szállítja folyamatosan a süteményt.

A Magyar Cukrász Ipartestület kifogásolta, hogy a torta a Lidlben nem elég drága: „Az akciós újságban feltüntetett kiskereskedelmi értékesítési árat az alapanyagok és a termelési költségek által indokolt piaci ár alattinak tartjuk. A multinacionális kiskereskedelmi láncok árazási gyakorlatában sajnos gyakori, hogy egy terméket kizárólag a marketing értéke miatt, sokszor pénzügyi haszon nélkül árusítanak, ezért alkalmazzák a piacinál jóval alacsonyabb értékesítési árat. Ennek a gyakorlatnak az alkalmazhatóságáról évek óta folynak az egyeztetések a piaci szereplők, illetve az ágazati döntéshozók és hatóságok között.”

Ezért az ügyben felvették a kapcsolatot a Gazdasági Versenyhivatallal is. Arról kértek információt, hogy jelenleg létezik-e szabályozás arra vonatkozóan, ha egy kiskereskedelmi lánc vélhetően a beszerzési áron, vagy az alatt értékesít egy cukrászterméket. A GVH válaszától függően további lépéseket tehetnek.

A kommentelők azonban nem osztották maradéktalanul az MCI véleményét. Többen inkább azt kifogásolták, hogy a cukrászdákban 1800-1900 forintot is elkérnek a torta egyetlen szeletéért, ami ráadásul sokszor kisebb, mint kellene,

van, aki szerint a 12 szeletes tortát eleve 16 szeletre vágják fel.

Más azt kifogásolta, hogy egyesek még csalhatnak is az alapanyagokkal, például nem olyan minőségűből készítik el, mint kellene, aztán ugyanúgy elkérik érte a közel 2 ezer forintot szeletenként.

Volt olyan kommentelő is, aki megköszönte felháborodott cukrásztestületnek a reklámot, nem akar ugyanis ennyi pénzt kiadni egy szelet tortáért. „Úgyhogy marad a Lidl, ha már ott lesz és remélem kapok. Amúgy... ország tortája, akkor csinálják minden hétköznapi pórnépnek hozzáférhető és megvásárolható alapanyagból, az lenne az igazi kihívás, nem az aranytojást tojó tyúk sárgájából” - jegyezte meg. Más is kijelentette, hogy eleve nem szimpatikus számára a flancolás, szerinte az egész nem is a vásárlókról szól, hanem a cukrászokról. Azt is közölte, hogy szégyellje magát az, aki emiatt feljelenti a Lidlt vagy bárkit, aki olcsóbban adja a süteményt.

Arról egyelőre nem tudni, hogy esetleg a DCJ Stílusgyakorlat névre keresztelt országtortája is kapható-e valamely kereskedelmi lánc boltjában, a felháborodás egyelőre csak a cukormentes tortáról szól.