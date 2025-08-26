Cáfol az Európai Bizottság, nem, nem cél hatalomra juttatni Magyar Pétert a 2026-os parlamenti választáson vagy előtte

Oroszország;hírszerzés;Európai Bizottság;jelentés;cáfolat;

2025-08-26 18:45:00 CEST

Brüsszelben nem is értik a kérdést.

„Nem is értem, miért beszélünk erről” – fogalmazott a Népszava kérdésére Anitta Hipper, az Európai Bizottság külügyekért felelős szóvivője azzal kapcsolatban, hogy az Orosz Külföldi Hírszerzés (SZVR) szerint az Európai Bizottság hatalomváltást akar Magyarországon. Emlékeztetett, Oroszországnak már régóta szokása a félrevezető információk és a dezinformáció terjesztése választásokkal kapcsolatban.

Mint arról többször írtunk, az SZVR még augusztus közepén adott ki egy közleményt, amely a „birtokába jutott információk” alapján arra jutott, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke komolyan tanulmányozza a „budapesti rezsim” megváltoztatásának forgatókönyveit, hogy a 2026 tavaszi parlamenti választáson, „vagy talán még korábban” juttassa hatalomra Magyar Pétert és a Tisza Pártot.

Az orosz kémszolgálat azt írta, hogy Európai Bizottság Magyarország jelenlegi vezetését egyre komolyabb akadálynak tekinti az „egyesült Európa” előtt. „Brüsszel dühös Budapest kísérleteire, hogy független politikát folytasson, és befolyásolja a kollektív döntések meghozatalát, elsősorban Oroszországgal és Ukrajnával kapcsolatban.”

„Önökre bízom, hogy megítéljék az SZVR hitelességét egy ilyen témában” – mondta kedden Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője a Népszavának. Ezzel arra célzott, hogy Oroszország az elmúlt években számos választásba avatkozott be pénzzel vagy éppen internetes dezinformációs kampányokkal az USA-tól Moldováig. Jelenleg is folyik a vizsgálat, hogy a 2024 év végi román elnökválasztásban, amelyet meg kellett ismételni, milyen szerepe volt a Kremlnek. Az SZVR bizonyítékok bemutatása nélkül állította, hogy a Bizottság jelentős anyagi, adminisztratív, média- és lobbierőforrásokat mozgósítottak már Magyar támogatására, állítólag még német és norvég pénzeket is.

Az üggyel kapcsolatban Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőn a 444 kérdésére a kormányinfón úgy nyilatkozott, nem kell ahhoz hírszerző szolgálat, hogy tudjuk, Brüsszel a Fidesz helyett mást szeretne ültetni Budapesten a kormányzati székbe.

Paula Pinho az Európai Bizottság nevében hangsúlyozta, hogy az EU-nak és Ursula von der Leyen elnök asszonynak semmilyen szándéka nincs beavatkozni bármely nemzeti választásba, teljes mértékben tiszteletben tartják az állampolgárok választását. „Ehhez kétség sem férhet, nem is kellene ezt elmondani és ismételni” – tette hozzá.