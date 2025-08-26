Tranzit Fesztivál: Idén elmarad a kormánypárti és az ellenzéki politikusok nyilvános vitája

Fidesz;vita;ellenzék;Tranzit Fesztivál;

2025-08-26 19:58:00 CEST

A Fidesz-közeli fesztiválon rendszeresen szoktak vitatkozni kormánypárti és ellenzéki politikusok, utóbbiak közül azonban egyikük sem vállalta a szereplést.

A Tranzit Politikai Fesztivál hagyományosan a különböző politikai nézőpontok ütköztetésének terepe, idén azonban elmarad a kormánypárti és az ellenzék nyilvános vitája - közölte a Tranzit szervezőbizottsága kedden. A szervezők azt írták, ezzel egy fontos, a társadalom szélesebb rétegeit is megszólító párbeszéd lehetősége veszett el.

E szerint a meghívottak sorában szerepelt a többi között Dobrev Klára és Molnár Csaba, a Demokratikus Koalíció európai parlamenti képviselője, Jávor Benedek, a Párbeszéd korábbi EP-képviselője; Léderer András, a Magyar Helsinki Bizottság érdekvédelmi vezetője; Kollár Kinga és Tarr Zoltán, a Tisza Párt európai parlamenti képviselője; valamint Ungváry Krisztián történész - sorolták, kiemelve, egyikük sem vállalta a vitát.

A Tranzit szervezőbizottsága hangsúlyozta, a meghívás minden esetben nyitott és egyenlő feltételeket biztosít, céljuk az érdemi, akár éles hangvételű, de kulturált vita. Hozzátették, több résztvevő és felszólaló is sajnálatát fejezte ki a vita elmaradása miatt, mondván, a Tranzit Fesztivál megfelelő színtér a vélemények ütköztetésére.

A Fidesz-közeli fesztivál így idén főként a „jobboldali, szuverenista gondolatkör” képviselőinek előadásaival telik majd, de a szervezők remélik, hogy a jövőben az ellenzéki politikusok is „összeszedik a bátorságukat az oly sokat emlegetett vitához” - jegyezték meg.