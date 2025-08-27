Életveszélyes sérülésekkel vittek kórházba egy elektromos rollerrel balesetet szenvedő 13 éves lányt

Kaposvár;baleset;rendőrség;tinédzser;súlyos sérülés;elektromos roller;

2025-08-27 08:20:00 CEST

A fiatal nem rendelkezett vezetői engedéllyel és bukósisakot sem viselt.

A rendőrség tájékoztatása szerint augusztus 24-én 23 óra körül Kaposváron, a Zárda utcában több fiatalkorú közlekedett nagy teljesítményű elektromos rollerekkel a Kossuth tér irányába, amikor egyikük elesett. Társai odasiettek hozzá és értesítették mentőszolgálatot, majd ezt követően közülük négyen elrejtették a rollereket a Zárda közben - mivel tisztában voltak azok szabálytalan használatával -, majd gyalogosan visszatértek a sérülthöz.

A helyszínre érkező rendőröknek pedig azt mondták, hogy épp arra sétáltak, amikor megtörtént a baleset, azonban később beismerték, hogy ők is rollerrel közlekedtek. Három fiatal ellen szabálysértési eljárás indult engedély nélküli vezetés miatt, míg negyedik társuk ellen büntetőeljárás, tekintettel arra, hogy korábban már eltiltották a vezetéstől.

A balesetet szenvedő 13 éves lányt - aki szintén nem rendelkezett vezetői engedéllyel és bukósisakot sem viselt - életveszélyes sérülésekkel szállították kórházba.

Az eset körülményeit a Kaposvári Rendőrkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya vizsgálja.

A rendőrség az eset kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy a közösségi médiában többen annak adtak hangot, hogy nem értik, egy ilyen helyzetben miért „büntet” a rendőr. Azt írják, a tények egyértelműek: felügyelet nélkül éjjel 11 órakor semmi keresnivalója nincs a gyerekeknek az utcán, pláne nem védőfelszerelések nélkül olyan, nagy teljesítményű elektromos rollerekkel, amiknek a vezetése már engedélyhez kötött - teszik hozzá.