„Nem jön ki a matek” - Magyar Péter nyílt levelet írt Orbán Győzőnek

2025-08-27 10:45:00 CEST

A Tisza Párt elnöke szerint nem jön ki a matek a hatvanpusztai uradalommal kapcsolatban.

Kedves Győző Bátyám! Nem jön ki a matek a hatvanpusztai uradalmi birtok kapcsán - kezdte Orbán Győzőnek címzett nyílt levelét Magyar Péter a Facebookon.

A Tisza Párt elnöke elkezdett számolgatni egy kicsit, az alapján, hogy Orbán Győző azt állította, hogy cége, a Dolomit Kft. bevételeiből fedezte a 300 hektár föld megvételét és 7000 négyzetméternyi építkezést.

Magyar Péter úgy számolt, hogy a 300 hektárnyi föld megvétele nagyjából 1 milliárd forint lehetett, továbbá a romok, valamint a veszélyes hulladék elszállításával és luxus anyagok beépítésével kalkulálva minimum 1,5 millió, de inkább 2 millió forintba kerülhetett az építkezés négyzetméterenként. Ehhez jön még hozzá a mélygarázs, medence, kerítés és napelempark, továbbá a mélyépítészeti és magas gépészeti munkák.

Ezek alapján a Tisza Párt elnöke a családi birtok kiépítését 15-20 milliárd forintra saccolta. Ehhez képest az Orbán Győző által 51 százalékban tulajdonolt Dolomit Kft. 2010 óta körülbelül 16,5 milliárd forintos adózott eredményt ért el. Az adózott eredmény 51 százaléka pedig 8,41 milliárd forint. Az ellenzéki politikus szerint ha a nyereség kivételekor még az adót is befizette, akkor nagyjából 6 milliárd forint maradhatott belőle, ez a pénz pedig az előbb említettek alapján szerinte nem volt elegendő egy ilyen uradalom kiépítéséhez.

Mindezek fényében Magyar Péter szerint ha Orbán Győző tisztázni akarja a fiát, Orbán Viktort, akkor minden vonatkozó dokumentumot, szerződést, számlát, kifizetést nyilvánosságra kell hoznia.

„Tételesen számoljon el vele, miből fizették a hatvanpusztai építkezést! Mutassa be a kifizetéseket, hogy pontosan mennyibe került a háromszáz hektár föld megvásárlása, a 7000 négyzetméternyi épület felépítése, a francia palotakerteket túlszárnyaló zöldmunka”

- fogalmazott.

A Tisza Párt elnöke úgy folytatta, hogy amennyiben nem hozza nyilvánosságra a dokumentumokat, tíz hónap múlva akkor is kiderül minden, mert kormányváltás után a NAV minden tételt át fog vizsgálni, mivel az új kormány állítása szerint minden volt miniszterelnök, miniszter, képviselő és családtagjaik vonatkozásában húsz évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot fog kezdeményezni.

„A felállítandó Nemzeti Vagyonvisszaszerzési- és Védelmi Hivatal pedig lépésről lépésre ki fogja vizsgálni az elmúlt húsz év minden egyes visszaélését és korrupciós ügyét. A jogtalanul szerzett, ellopott közvagyont pedig visszaszerezzük a magyar embereknek!” - zárta posztját.

A hatvanpusztai Orbán-birtokról Hadházy Ákos ma tett közzé felvételt.