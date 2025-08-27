Hadházy Ákos posztolta a Hatvanpusztán készített felvételét

Hadházy Ákos;Hatvanpuszta;Orbán-birtok;

2025-08-27 09:37:00 CEST

Saját szemével bizonyosodott meg arról, hogy nem gazdasága, hanem kastélykomplexuma van az Orbán családnak.

Közzétette Hadházy Ákos azt a videót, amit a hatvanpusztai Orbán-birtokra besétálva készített. A független országgyűlési képviselő egy teljesen nyitott gazdasági bejáraton keresztül jutott be a területre.

A politikus előzőleg Törésvonal című műsorunknak adott interjújában beszélt erről. Állítása szerint a gazdasági bejáratnál nem állt senki, nem úgy, mint a főbejáratnál, amelyet éjjel-nappal őriznek. Erre a kapura semmi nem is volt kiírva, nem tartóztatták fel, szóval Hadházy Ákos egyszerűen besétált rajta. Bevallása szerint a tulajdonost kereste, szerette volna megtekinteni a területen fekvő műemléket, a jelenleg hatályos jogszabály szerint ugyanis a terület birtokosának lehetővé kell tennie, hogy az ott lévő műemléket mások is megnézhessék. Akkor távozott, amikor találkozott az egyik kertésszel, aki közölte vele, hogy a tulajdonos nincs bent, majd kérte, hogy menjen el.

Hadházy Ákos szerint a felvételek újabb képet adnak arról, hogy a hatvanpusztai Orbán-birtok nem egy gazdasági üzem, hanem egy luxuskastély. Ő állatorvosként számos mezőgazdasági üzemben járt, de egyikben sem látott úszómedencét - jelezte.

Az ellenzéki politikus szerint az akciójával magánlaksértés azért nem jöhet szóba, mert Orbán Viktor szerint a hatvanpusztai birtok egy félkész mezőgazdasági üzem.

„A tulajdonost kerestem, hogy megkérdezzem: ha Pusztaverszáj műemlék (papíron az, valójában alig maradt belőle valami), akkor milyen módon biztosítják, hogy a nagyközönség is láthassa” - számolt be Hadházy, hozzátéve, a tulajdonost sajnos nem találta ott, helyette a rózsakertet és a robotfűnyíróval nyírt füvet ápolgató kertészek voltak bent, végül az ő kérésükre távozott.

Úgy véli, a látogatásának így is volt haszna: például el lehetett oszlatni a maradék kétséget afelől, hogy Hatvanpusztán nem egy félkész mezőgazdasági üzem, hanem egy luxus kastélykomplexum van. Azt javasolta mindenkinek, hogy a videót a fideszes ismerősöknek is küldje el. A politikus meggyőződött az ablakokon bepillantva arról is, hogy a korábban megszerzett tervrajzok a valóságot tükrözik, ideértve a korábban említett óriási étkezőt és társalgót is.

Mint közölte, a felvételeken nagyjából az látható, ami a drónvideókon, a légifelvételeken és a létrákról:

„műemlék nuku, mezőgazdasági üzem nuku, mérhetetlen luxus viszont dögivel. Az objektum teljesen készen van, de a két nagyobb épület még nincs bebútorozva (ott dolgozók szerint azért már érkeznek a holmik)”

- fogalmazott.

Hadházy Ákos állítása szerint birtokháborítást sem követett el, ha mégis, akkor az Orbán család az alcsúti jegyzőhöz fordulhat birtokvédelemért egy éven belül. Mindenesetre beszámolója szerint a következőket látta még:

kis kerti traktort, egy mini ekét, valamint fűnyíró adaptereket;

fűtőszálas kockaköveket, ízléses világító fabóják által szegélyezett utat;

archaizáló üvegházat, napvitorlákat;

a keleti szárny műhelyépületében drága falambériát, kissé gány burkolási minőséggel;

két úszómedencét;

tűzivíztározót;

levendula ültetvényt és hatalmas rózsakertet;

látta továbbá a 193 négyzetméteres étkezőt és az egyik apartman előterét.

Korábban beszámoltunk róla, hogy Hadházy Ákos hatvanpusztai akciói nem veszélytelenek. Egyik látogatásánál kiszúrták az autójának a kerekét, a következő alkalommal pedig szándékosan belehajtottak a kocsijába egy autóval a birtok biztonsági őrei.