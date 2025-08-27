Tojásokat rakott a hegyvidéki turulszobor

Három hatalmas tojást helyeztek el a XII. kerületi turulszobor farokrésze alá.
A városrész polgármestere egy ironikus hangvételű videóban arról beszélt, hogy „nem volt még elég baj: szolidaritási hozzájárulás, Tiborcz, vaddisznók”, most pedig „fogta magát a turul, és idetojta a tojásait”. Kovács Gergely hozzátette: eddig egy madárral sem tudtak mit kezdeni, de most úgy tűnik, négy is lesz.
A polgármester a megoldás lehetőségét is felvázolta: tervei szerint a „közösségi finanszírozásból” épült „hatvanpusztai állatkertbe” szállítanák a kis fiókákat.
Kovács Gergely már megválasztása után jelezte, hogy a vitatott turulszobrot el kívánja szállíttatni jelenlegi helyéről. Elsődleges opcióként a Szoborparkba (Memento Park) helyezné át, de nem azonnal, a konfliktusok elkerülése érdekében. Többször hangsúlyozta, hogy lakossági egyeztetést szeretne az ügyben, valamint vizsgálja az „átértelmezés" vagy az áthelyezés lehetőségét is.
Az Építési és Közlekedési Minisztérium 2024 őszén ideiglenes műemléki védelem alá helyezte a szobrot Lázár János kezdeményezésére. A kormányhivatal a megsemmisülés veszélyére hivatkozva rendelte el a védelmet, amelyet a Fővárosi Törvényszék 2025. június 25-én megsemmisített. Röviddel ezután, 2025 júliusának elején miniszteri rendelettel „nemzeti emléknek minősülő műemlékké" nyilvánították a szobrot.
A szobor áthelyezésének terve tiltakozást váltott ki a Mi Hazánk Mozgalom részéről. Toroczkai László korábban azt mondta, hogy Kovács Gergely pártjával szemben találja majd magát, ha megvalósítja elképzelését. A bíróság döntését követően a párt törvényjavaslatot nyújtott be, amely állami hatáskörbe vonná a nemzeti jelképeket – köztük a turulmadarat – ábrázoló kulturális javak megváltoztatásáról vagy eltávolításáról szóló döntéseket.