A Nézőpont szerint a Fidesz nyerte a nyarat, 8 százalékpontot vert a kormánypárt a Tiszára

Fidesz;Nézőpont Intézet;közvélemény-kutatás;

2025-08-27 11:15:00 CEST

Úgy vélik, a miniszterelnök podcast-sorozata, a „digitális honfoglalás” erődemonstrációja és a lakhatási kezdeményezés népszerűsége mind hozzájárult a támogatottság erősödéséhez.

Magyar Péter nyári országjárása nem növelte táborát, a Tisza Párt listájára augusztus végén a biztos szavazók 38 százaléka voksolna – közölte szerdán a Nézőpont Intézet.

A Fidesz digitális honfoglalása és az Otthon Start Program iránti kiemelt érdeklődés következtében előnye ötről nyolc százalékpontra nőtt. A biztos szavazók 46 százaléka támogatná a kormánypártot, ha a választást most vasárnap tartanák.

A Tisza Párt az intézet értékelése szerint 2025 nyarán sem a témákat, sem az üzeneteket nem találta. Június óta így nem bővült a támogatói körük, és a részvételt biztosra ígérők körében jelenleg 38 százalék szavazna rájuk (júniusban 39 százalék).

A kormányoldal számára a nyár kedvezően alakult: a miniszterelnök podcast-sorozata, a „digitális honfoglalás” erődemonstrációja és a lakhatási kezdeményezés népszerűsége mind hozzájárult a támogatottság erősödéséhez. A biztos szavazók körében a Fidesz augusztus végén 46 százalékot ért el (júniusban 44 százalék), így két hónap alatt ötpontos előnyből nyolcpontosra növelte különbségét a Tiszával szemben.

A „legvalószínűbb listás eredmények” alapján a két párt közötti erőviszony (46:38) hasonló a tavaly decemberi helyzethez (47:37), ami arra utal, hogy 2025-ben eddig nem sikerült fordulatot elérnie az ellenzéki pártnak.

A felmérés szerint a Fidesz–KDNP és a Tisza Párt mellett további politikai erők is bekerülnének a parlamentbe. A Mi Hazánk stabilan 6 százalékot ér el (júniusban 7), míg a Magyar Kétfarkú Kutya Párt 5 százalékon áll (júniusban 4). A Demokratikus Koalíció jelenleg 4 százalékos támogatottsággal a küszöb alatt marad (júniusban 3).

A Nézőpont Intézet a listás eredmények és korábbi választási tapasztalatok alapján mandátumbecslést is készített. Eszerint a Fidesz–KDNP 117, a Tisza Párt 69, a Mi Hazánk 7, a Kétfarkú Kutya Párt 5 képviselői helyet szerezne, további egy mandátumra a német nemzetiségi lista vezetője lehetne esélyes. A közlés szerint bár ezek a számítások szélesebb hibahatárral járnak, egy most vasárnap megtartott választás esetén a kormánypárt kényelmes többséget szerezne.

A kutatást a Nézőpont Intézet 2025. augusztus 18–19-én végezte, 1000 fő telefonos megkérdezésével. A minta nem, életkor, régió, településtípus és iskolai végzettség szerint reprezentálja a 18 év feletti népességet. A statisztikai hibahatár ±3,16 százalék. A teljes népesség körében a Fidesz 38, a Tisza Párt 32, a Mi Hazánk 6, a Demokratikus Koalíció 3, a Kétfarkú Kutya Párt pedig 4 százalékon áll.

A Nézőpont közlése szerint a „legvalószínűbb listás eredmény” azoknak a választóknak a preferenciáit mutatja, akik biztos részvételt jeleztek. A mandátumbecslés a listás támogatottság mellett a korábbi választási adatokat és az új választókerületi határokat is figyelembe vette, a külhoni szavazatoknál pedig a 2022-es arányokkal számolt.