Életveszélyes pénznyelő lett Babócsán az iskolatorzó, de az Orbán-kormány így is szán rá még kilencmilliárd forintot

2025-08-28 13:43:00 CEST

Újra indul a többször elbukott Somogy megyei iskolafelújítás. A helyiek egyszerűen feleslegesnek tartják a beruházást.

- Kilencmilliárdot ide? Babócsának? Az iskolára? Annak a száz gyereknek, aki még itt maradt? Mit fognak építeni? Mesebeli kastélyt állatkerttel? Ne röhögtessen már! – mondja egy szuszra a középkorú férfi a másfélezres, dél-somogyi faluban, amikor arról kérdezzük, hallott-e róla, hogy a kormány következő tíz esztendőre szóló építési beruházási-programjában 9 milliárdos tételként szerepel a helyi iskola – hivatalos indoklás szerint – bővítése és újjáépítése.

Utóbbi feltétlenül szükséges, az épület jelenleg ugyanis nagyjából úgy néz ki, mintha a Rákóczi-szabadságharc utáni, Habsburgokhoz köthető várrombolás-sorozatnak esett volna áldozatul, noha éppenséggel az idén öt éve, hogy a helyi és a környékbeli gyerekeknek már egy 1,1 milliárd forintból felújított intézménybe kellene járniuk. Ehelyett a paplakba és a hajdani gyógyszertárépületbe kényszerülnek, ugyanis a 2019-ben elvileg egy évre bezárt, korábban már részlegesen korszerűsített iskolaépület helyén - egy szakember szerint – az életveszélyes torzó omladozik.

Annak idején, 2020-ban elsőként lapunk számolt be a babócsai iskolafelújítás kudarcáról, s azóta is folyamatosan figyelemmel kísértük a hátrányos helyzetű falu kálváriáját. A beruházás 2019 nyarán kezdődött el. A beruházást az APM Construct Kft. nyerte el, de hamar kiderült, esélye sincs befejezni a munkát az előírt határidőre, ezért a tankerület 2020 októberében felmondta a szerződést, egyúttal bíróságra vitte az ügyet. Az iskola torzója közben ázott-mállott, az új pályázatot csak késve írták ki, az építési költségek pedig elszálltak, így a kormány a 2022-es parlamenti választások előtt újabb 734 milliót biztosított a felújítás befejezésére, melyet Szászfalvi László, a térség Fidesz-KDNP-s országgyűlési képviselője kiemelt kampánytémái közé emelt. Ám hiába a pluszpénz, az iskolaprojekt ismét beleállt a földbe, a második tenderen győztes barcsi HM-Bau Kft. – mely a környéken több állami projektet is elnyert, de másokba is belebukott, így például a kadarkúti egészségház is torzóként maradt utána – ugyan belekezdett a munkába, vállalva, hogy 2022 novemberére megtörténhet a műszaki átadás, ám elszámolási vitái támadtak a tankerülettel, mely végül felmondta a szerződést.

Az iskolaépület eközben annyira tönkrement, hogy lapunknak már 2023-ban állították építési szakemberek, életveszélyes lenne befejezni a felújítást, helyette egy új épületet kellene felhúzni

– egy ugyanekkora iskola a megfelelő kiszolgáló létesítményekkel, például tornacsarnokkal, konyhával, étkezővel szerintük úgy 6 milliárdba kerülne.

Más kérdés, lenne-e egyáltalán értelme egy ekkora intézménynek, ugyanis, bár az uniós pályázatban a tankerület 350-500 fős körzeti iskolát vállalt, a babócsai suliba a felújítás előtt is jó, ha másfélszáz gyerek járt. Jelenleg pedig alig több mint százan, ugyanis azok a szülők, akik tehették, kivették gyermeküket, s a szomszédos településekre, elsősorban a közeli városba, Barcsra íratták át őket, Babócsán szinte csak a halmozottan hátrányos helyzetű roma gyerekek maradtak. A tanárok nagy része is elment, helyettük ingázó pedagógusok járnak a faluba, az informatika-oktatás például több, mint három tanéven át szünetelt, mert nem voltak meg a feltételek, nem volt hely a számítógépeknek, s utóbb is csak egy az iskolavezetés számára kialakított családi házban indult be újra.

- Ha tényleg 9 milliárdból fejlesztik az iskolánkat, abból egy nagyon szép épület lesz megfelelő konyhával, sportcsarnokkal, uszodával – mondja Jáger Gábor polgármester. – Ennyi pénzből ugyanis mindez megvalósítható lenne.

A faluvezető ennél többet nem akar mondani, egy helybéli asszony, akinek több gyermeke is az intézménybe – pontosabban a paplakba és a gyógyszertárba – jár, beszédesebb.

- Hiszem, ha látom! – jelentette ki. – Kizárt, hogy a falu egyetlen épületre ennyi pénzt kapjon, ráadásul teljesen felesleges egy akkora intézmény, mint amiről szó van. Egyáltalán nem hiszek az építkezésben, egyszerűen kampány van, megint ígérni kellett valamit. Ha valami csoda folytán mégis jönne ennyi pénz, a fele úgyis elfolyna másra: kampányra, zsebekbe, a kormányhű civilek támogatására.

Úgy tudjuk, a tervek szerint a minisztérium ezúttal nem hagyja a megvalósítást a projekttel már többször beégett tankerületre, hanem a faluvezetést is bevonná.

Információink szerint ütemterv-tervezet is készült, ez alapján a legkorábban 2027-ben kezdődhetne meg az érdemi építkezés.

Eddig csak annyi bizonyos, hogy a Belügyminisztérium 800 millió forintot adott két marcali iskola tetőszerkezetének rekonstrukciójára, illetve a babócsai iskola területének megtisztítására. A falunak jutó összeg azonban a teljes rekultivációra nem elég, csak a felszíni törmelékek elhordására, a korábbi beruházó által elszállítás helyett az iskolaudvaron elásott építési hulladék marad a földben.

- A mostani ígéretek szerint tanulónként hozzávetőlegesen 90 millió forintba kerül majd ez a felújítási mutatvány – mondta lapunknak a tervekről Ander Balázs dél-somogyi jobbikos országgyűlési képviselő. - Ha megvalósul, akkor fajlagosan alighanem ez lesz minden idők egyik legdrágább ilyen jellegű beruházása. Érthetetlen, hogy ekkora költséggel építenének új iskolát Babócsán, ráadásul teljesen feleslegesen, hiszen, ha az összes környékbeli kisiskolát bezárnák, s ide irányítanák a gyerekeket, az unió felé vállalt tanulószámot akkor sem tudnák még csak megközelíteni sem. De mondjuk azon sem lepődne meg senki, ha ez a pénz is elpárologna.