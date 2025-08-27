A Kreml leszögezte, elfogadhatatlannak tartja az európai NATO-országok katonai jelenlétét Ukrajnában

Oroszország;NATO;Ukrajna;Kreml;Dmitrij Peszkov;katonai jelenlét;

2025-08-27 18:55:00 CEST

A Kreml számára elfogadhatatlan az európai NATO-országok katonáinak ukrajnai jelenléte, mivel éppen az észak-atlanti szövetség terjeszkedése volt az egyik eredendő oka a konfliktusnak – közölte Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára szerdán újságírókkal.

Negatívan állunk hozzá – válaszolt arra a kérdésre, hogy Oroszország miként viszonyul azokhoz a javaslatokhoz, amelyek szerint európai katonákat kellene Ukrajnába vezényelni az ország biztonságának garantálása érdekében. Majd emlékeztetett arra, hogy Moszkva többször is rámutatott erre különböző szinteken.

Nincsenek európai katonák, csak konkrét országok katonái vannak, és ezeknek az országoknak a többsége NATO-tag. A kezdetektől fogva éppen a NATO katonai infrastruktúrájának terjesztése és ennek a katonai infrastruktúrának az Ukrajnába való beszivárgása nevezhető a kialakult konfliktushelyzet egyik elsődleges okának. Ezért negatívan állunk ezekhez a felvetésekhez

– mondta a szóvivő.

A biztonsági garanciák kérdését mindemellett az ukrajnai rendezés legfontosabb témájának minősítette, hozzátéve, hogy ennek a kérdésnek a nyilvános tárgyalása hátrányosan befolyásolná az eredményességet. Közölte, hogy

az orosz és az ukrán tárgyalócsoport vezetője kapcsolatban áll egymással, de az egyeztetések következő fordulójának konkrét időpontja még nem ismert.

Megismételte azt az álláspontot, hogy a magas vagy legmagasabb szintű tárgyalásokat alaposan elő kell készíteni, valamint azt is, hogy Moszkva elkötelezett a konfliktus politikai és diplomáciai eszközökkel történő rendezése mellett. Hozzátette, hogy ehhez Kijev részéről is kölcsönösségre van szükség. Oroszország nevében nagyra értékelte Donald Trump amerikai elnöknek a béke megteremtését célzó erőfeszítéseit, és kifejezte reményét, hogy ezek folytatódni fognak.

Aljakszandr Lukasenka belarusz elnöknek egy korábbi sajtónyilatkozatával kapcsolatban – amely szerint Vlagyimir Putyin orosz államfőnek javasolták, hogy Oresnyik hiperszonikus rakétákkal mérjen csapást Kijev központára, ám ő ezt elutasította – Dmitrij Peszkov azt hangoztatta, hogy az orosz elnök felelős magatartást tanúsít, és az orosz hadsereg kizárólag katonai célpontokat támad.