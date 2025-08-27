Lévai Anikó unokaöccseinek is jól megy az üzlet, egyikük félmilliárd forintos osztalékot tudott felvenni az ingatlancégéből

Ingatlan;osztalék;Lévai Anikó;Nyerges Zsolt;

2025-08-27 18:53:00 CEST

Orbán Viktor kormányfő feleségének egyik unokaöccse, Szeghalmi Márk Ádám félmilliárdos osztalékot tudott felvenni az egyik ingatlancégéből – írja a hvg.hu.

A portál kiemeli, Szeghalmi Márk Ádám már 10 éve benne van az ingatlanbizniszben, és az hívta fel ismét a figyelmet rá, hogy pár hónapja egy újabb ingatlanos vállalkozással lett gazdagabb, miután a Fidesz egyik intézője és egyben Lévai Anikó szolnoki barátja, Nyerges Zsolt eladta a 300 milliós eszközállományú A4B Management Ingatlankezelő Zrt.-t Szeghalminak.

Az elmúlt években sorra alapította ingatlanos cégeit, és 2020 óta szinte minden évben adódott egy olyan, amelynek néhány százmilliós nyeresége keletkezett. 2024-ben éppen az Optima Property Zrt. volt ilyen eredményes,

649 milliós profitjából 567 millió forintot az idén osztalékként ki is vett az üzletember.

A portál megjegyzi, az egyik cége esetében sem látható, hogy pontosan milyen ingatlanügyletek jövedelmeznek így a tulajdonosnak. Az Optima Property esetében például megjelenik egy 1,4 milliárd forintos tétel az egyéb bevételek között, de hogy ez miből adódik, az nem derül ki.

Öccse, Szeghalmi Balázs Gergő cégcsoportjának a tevékenysége egy kicsit összetettebb, bár az ingatlankezelés és ingatlanforgalmazás azokban is megjelenik. A központi vállalat a Futurus Lab Szolgáltató Kft., amelynek a főtevékenysége az üzletviteli tanácsadás, a Futurus Platinum Kft. egy szabadalmi ügynökség, a Futurus Galaxy Kft. pedig vagyonkezeléssel foglalkozik. A legsikeresebb vállalkozás 2024-ben a Futurus Lab volt, amelynek 186 millió forint volt az adózott eredménye, és ebből 60 millió forint osztalékot meg is szavazott magának Szeghalmi Balázs Gergő.