Lévai Anikó unokaöccseinek is jól megy az üzlet, egyikük félmilliárd forintos osztalékot tudott felvenni az ingatlancégéből

Orbán Viktor kormányfő feleségének egyik unokaöccse, Szeghalmi Márk Ádám félmilliárdos osztalékot tudott felvenni az egyik ingatlancégéből – írja a hvg.hu.

A portál kiemeli, Szeghalmi Márk Ádám már 10 éve benne van az ingatlanbizniszben, és az hívta fel ismét a figyelmet rá, hogy pár hónapja egy újabb ingatlanos vállalkozással lett gazdagabb, miután a Fidesz egyik intézője és egyben Lévai Anikó szolnoki barátja, Nyerges Zsolt eladta a 300 milliós eszközállományú A4B Management Ingatlankezelő Zrt.-t Szeghalminak.

Az elmúlt években sorra alapította ingatlanos cégeit, és 2020 óta szinte minden évben adódott egy olyan, amelynek néhány százmilliós nyeresége keletkezett. 2024-ben éppen az Optima Property Zrt. volt ilyen eredményes,

649 milliós profitjából 567 millió forintot az idén osztalékként ki is vett az üzletember.

A portál megjegyzi, az egyik cége esetében sem látható, hogy pontosan milyen ingatlanügyletek jövedelmeznek így a tulajdonosnak. Az Optima Property esetében például megjelenik egy 1,4 milliárd forintos tétel az egyéb bevételek között, de hogy ez miből adódik, az nem derül ki.

Öccse, Szeghalmi Balázs Gergő cégcsoportjának a tevékenysége egy kicsit összetettebb, bár az ingatlankezelés és ingatlanforgalmazás azokban is megjelenik. A központi vállalat a Futurus Lab Szolgáltató Kft., amelynek a főtevékenysége az üzletviteli tanácsadás, a Futurus Platinum Kft. egy szabadalmi ügynökség, a Futurus Galaxy Kft. pedig vagyonkezeléssel foglalkozik. A legsikeresebb vállalkozás 2024-ben a Futurus Lab volt, amelynek 186 millió forint volt az adózott eredménye, és ebből 60 millió forint osztalékot meg is szavazott magának Szeghalmi Balázs Gergő.

