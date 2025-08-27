Az Orbán-kormányt kritizálta az osztrák államfő, Szijjártó Péter kiakadt

Ausztria;Szijjártó Péter;Alexander Van der Bellen;

2025-08-27 20:57:00 CEST

„Nem biztos, hogy pont annak az elnöknek kellene kioktatnia bárkit demokráciából, aki külföldi politikai szereplőkkel összejátszva ütötte el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől” – jegyezte meg a magyar tárcavezető.

„Ha az egyik irányba nézünk, látunk például egy szomszédos országot, ahol a média szabadságát egyre inkább korlátozzák” – mint azt a Telex észrevette, erről beszélt Alexander van der Bellen osztrák államfő egy keddi konferencia nyitóbeszédében, egyértelműen Magyarországra utalva.

De nem csak a médiaszabadságot kritizálta: az országot olyan helynek nevezte, ahol a jogot és az igazságszolgáltatást aláássák, az alapvető jogokat pedig korlátozzák. Alexander van der Bellen felhozta még a Budapest Pride betiltását – nem megemlítve, hogy így is százezrek vettek részt rajta –, illetve hogy Magyarország már nem liberális demokrácia. „Ez a mi irányunk? Vagy inkább egy másik ösvény után kellene néznünk?” – tette fel a kérdést.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a fenti kijelentésekre reagálva megjegyezte, Ausztria elnöke ma egy nemzetközi fórumon hosszasan illette alaptalan vádakkal Magyarországot a demokrácia érvényesülése tekintetében. „Nem biztos azonban, hogy pont annak az elnöknek kellene kioktatnia bárkit demokráciából, aki külföldi politikai szereplőkkel összejátszva ütötte el a választáson győztes pártot a kormányzás lehetőségétől” – közölte a tárcavezető.