Az izraeli hadsereg kiadta a figyelmeztetést, hogy Gázaváros evakuálása elkerülhetetlen

2025-08-27 20:15:00 CEST

El akarják foglalni a Gázai övezet központját.

Az izraeli hadsereg közölte a palesztinokkal, hogy Gáza városának evakuálása „elkerülhetetlen”, az IDF egységei teljes egészében el akarják foglalni a Gázai övezet központját – írja a BBC.

Avichay Adraee, IDF-szóvivő szerdán az X-en közzétett bejegyzésében azt írta, a délre költöző családok „a legbőkezűbb humanitárius segítségben” részesülnek majd.

Szemtanúk szerint az éjszaka izraeli tankok jelentek meg a város egy újabb részén, lakosokat késztetve menekülésre. A közelmúltbeli izraeli előrenyomulások miatt már ezrek hagyták el otthonaikat, ők többnyire más részeire mentek a városnak, ahol még mindig körülbelül egymillió palesztin él.

A Reuters azt írja, kedden a város északi részén található Ibad al-Rahman negyedbe is tankok hatoltak be, és több házat is leromboltak, szerdán azonban a hírek szerint visszavonultak Jabaliába. Eközben Shejaiya, Zeitoun és Szabra negyedben is folytatódtak a bombázások.

Az izraeli hadsereg arról számolt be, hogy a város peremén és Jabaliában is harcok folytak, valamint felszámoltak egy „terrorista sejtet” és egy fegyverraktárt találtak.

Izrael a múlt héten jelentette be, hogy megkezdődött a Gáza városa elleni hadművelet első szakasza. Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök akkor úgy fogalmazott, „rövidíti az időkeretet” a Gázában lévő, általa „utolsó terrorista fellegváraknak” nevezett területek elfoglalására. Az Izrael ellen 2023. október 7-én terrortámadást indító palesztin Hamász eközben azzal vádolta az izraeli vezetőt, hogy folytatja a „brutális háborút az ártatlan civilek ellen Gázavárosban”, és bírálta a regionális közvetítők új tűzszüneti javaslatának figyelmen kívül hagyását. Antonio Guterres ENSZ-főtitkár ismét azonnali tűzszünetet sürgetett, hogy megelőzzék a Gázaváros elleni katonai művelet által elkerülhetetlenül okozott haláleseteket és pusztítást.

Mint megírtuk, Izrael hétfőn csapást mért a gázai Nasszer kórházra, a támadásban legalább 20 ember, köztük öt újságíró vesztette életét. A riporterek mind nemzetközi hírügynökségeknek dolgoztak, köztük az Associated Pressnek, a Reutersnek, az al-Dzsazírának és a Middle East Eye-nak. Az izraeli hadsereg korábban elismerte, hogy támadást hajtott végre a térségben, azonban hangsúlyozta: nem vesz célba újságírókat. Benjámin Netanjahu később kijelentette, hogy Izrael mélységesen sajnálja a kórház elleni támadást, amelyet „tragikus balesetnek” nevezett. Az izraeli hadsereg kedden ismertetett előzetes vizsgálati jelentésében az állt, a támadás célpontja a Hamász egyik térfigyelőkamerája volt, amelyet a kórház területén helyezték el, hogy azzal nyomon követhessék az izraeli csapatok mozgását, illetve terrorcselekményeket követhessenek el ellenük.