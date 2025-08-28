Tévesen értelmezték a kormánypárti Nézőpont számait, ha nyert egyáltalán valaki, akkor ezt a nyarat Magyar Péter nyerte

Augusztus 20-ához közeledve politikai elemzőknek tettük fel a kérdést, hogy ki nyerte meg a nyarat: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, vagy Orbán Viktor kormányfő, a Fidesz elnöke. Nagy Attila Tibor úgy vélte, hogy egyikük sem, de – folytatta – Magyar Péter mellett szól, ha most rendeznék az országgyűlési választást, akkor a Fidesz elveszítené azt. Mikecz Dániel közölte, hogy összességében inkább a Tisza szerepelt jobban a politikai szempontból igen mozgalmas nyári hónapok alatt.
Második körben közvélemény-kutatóktól vártunk választ ugyanarra a kérdésre. Orrhosszal, de Magyar Péter nyerte a nyarat – állapította meg Pulai András, a Publicus Intézet vezetője. A megfogalmazásból is kitűnik, hogy ez nem jelent átütő erőt: ha azonban Orbán Viktor és Magyar Péter közül kell választani, akkor egyértelműen az utóbbi felé billen a mérleg nyelve.
Pulai András emlékeztetett a Publicus lapunkban ismertetett augusztusi vizsgálatára. Ebből az derült ki, hogy miközben a Fidesz támogatottsága stagnált, a Tisza népszerűsége valamelyest emelkedett. Nyílt az olló a kormánypárt és az ellenzéki kihívó között. Annyi biztos – jelentette ki Pulai András –, hogy a választók nem a miniszterelnök politikai kínálatára rezonáltak jobban, hanem arra, amit Magyar Péter nyújtott számukra a nyáron.
A Medián júniusban a Tisza Párt jelentős előnyét mutatta ki a Fidesszel szemben. Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója elmondta lapunknak, hogy éppen most készül az új kutatásuk, amelynek adatai várhatóan két héten belül publikusak lesznek. Addig viszont nem tud számokkal alátámasztva nyilatkozni.
A kormányközeli közvélemény-kutatók – tette hozzá – nyilván sokkal többet mérnek. Az „Orbán-környéki fejleményekből” Hann Endre óvatosan arra következtet, hogy jelenleg nem a Fidesznek áll a zászló. Ha ugyanis a Fidesz vezetne a belső felméréseik szerint, akkor Orbán Viktor miniszterelnök nem indította volna el azt az „erőltetett menetet”, amit hónapok óta látunk.
A kormányhoz közeli Nézőpont Intézet új felmérése szerdán jelent meg. Az eredményt „Visszaerősödött a Fidesz a nyáron" és ehhez hasonló címekkel tálalták a hírportálok. (Maga a Nézőpont is azzal a címmel adta közre a kutatását, hogy „A Fidesz nyerte a nyarat".)
Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője kérdésünkre azzal kezdte, hogy az adatokat félreértelmezte a sajtó. Van egy számsor – magyarázta –, amit a Nézőpontnál úgy képeznek, hogy besorolnak valahova bizonytalan válaszadókat. Ennek alapján nőtt a különbség a Fidesz javára, de az is csak hibahatáron belül. Ugyanakkor odaírják a teljes népességen belüli adatokat is, amelyeket nézve viszont „csontra ugyanannyi a különbség” a Fidesz és a Tisza között, mint volt a legutóbb közölt mérésükkor. Akkor a Nézőpontnál 37-31-re vezetett a Fidesz a Tiszával szemben, most 38-32-re vezet. Tehát – hangsúlyozta Róna Dániel – nincs változás. Azzal a kérdéssel, hogy mennyire lehet komolyan venni a Nézőpont nyilvánosságra hozott számait, nem kívánt foglalkozni.
A 21 Kutatóközpont hasonló cipőben jár, mint a Medián: júniusban tekintélyes Tisza-előnyt mért, de az új kutatása csak egy-két hét múlva lesz kész. „Akkor majd hadd beszéljenek magukért a számok" – mondta Róna Dániel, aki azonban nem hiszi, hogy a nyáron nagy változások történtek.
Tetőzés, csökkenés, emelkedés
A Tisza Párt nem emelkedik folyamatosan, hanem nagyon magas szinten ugyan, de tetőzött – állította lapunknak két hete Böcskei Balázs, az IDEA Intézet stratégiai igazgatója. Azt, hogy a kormánytól független kutatások szerint mégis nőtt a különbség a Tisza és a Fidesz között, nem a Tisza emelkedésének, hanem a Fidesz csökkenésének tulajdonította. Kevéssel később aztán kijött az IDEA friss felmérése, amely alapján továbbra is a Tisza a legnépszerűbb párt, de előnye a teljes népességben 9 százalékpontról 4-re csökkent a Fidesszel szemben. A biztos szavazó, pártot választani tudók körében Magyar Péter pártja 7 százalékkal előzi Orbánékat.