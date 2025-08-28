Tévesen értelmezték a kormánypárti Nézőpont számait, ha nyert egyáltalán valaki, akkor ezt a nyarat Magyar Péter nyerte

politika;Magyarország;Orbán Viktor;népszerűség;közvélemény-kutatás;Magyar Péter;

2025-08-28 05:55:00 CEST

Lényegesen aligha változtak az erőviszonyok az elmúlt hónapokban – így látja több közvélemény-kutató. Pulai András szerint az ellenzéki kihívó valamivel jobban teljesített. Róna Dániel felhívta a figyelmet: a sajtóban tévesen értelmezték a kormánypárti Nézőpont számait.

Augusztus 20-ához közeledve politikai elemzőknek tettük fel a kérdést, hogy ki nyerte meg a nyarat: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke, vagy Orbán Viktor kormányfő, a Fidesz elnöke. Nagy Attila Tibor úgy vélte, hogy egyikük sem, de – folytatta – Magyar Péter mellett szól, ha most rendeznék az országgyűlési választást, akkor a Fidesz elveszítené azt. Mikecz Dániel közölte, hogy összességében inkább a Tisza szerepelt jobban a politikai szempontból igen mozgalmas nyári hónapok alatt.

Második körben közvélemény-kutatóktól vártunk választ ugyanarra a kérdésre. Orrhosszal, de Magyar Péter nyerte a nyarat – állapította meg Pulai András, a Publicus Intézet vezetője. A megfogalmazásból is kitűnik, hogy ez nem jelent átütő erőt: ha azonban Orbán Viktor és Magyar Péter közül kell választani, akkor egyértelműen az utóbbi felé billen a mérleg nyelve.

Pulai András emlékeztetett a Publicus lapunkban ismertetett augusztusi vizsgálatára. Ebből az derült ki, hogy miközben a Fidesz támogatottsága stagnált, a Tisza népszerűsége valamelyest emelkedett. Nyílt az olló a kormánypárt és az ellenzéki kihívó között. Annyi biztos – jelentette ki Pulai András –, hogy a választók nem a miniszterelnök politikai kínálatára rezonáltak jobban, hanem arra, amit Magyar Péter nyújtott számukra a nyáron.

A Medián júniusban a Tisza Párt jelentős előnyét mutatta ki a Fidesszel szemben. Hann Endre, a Medián ügyvezető igazgatója elmondta lapunknak, hogy éppen most készül az új kutatásuk, amelynek adatai várhatóan két héten belül publikusak lesznek. Addig viszont nem tud számokkal alátámasztva nyilatkozni.

A kormányközeli közvélemény-kutatók – tette hozzá – nyilván sokkal többet mérnek. Az „Orbán-környéki fejleményekből” Hann Endre óvatosan arra következtet, hogy jelenleg nem a Fidesznek áll a zászló. Ha ugyanis a Fidesz vezetne a belső felméréseik szerint, akkor Orbán Viktor miniszterelnök nem indította volna el azt az „erőltetett menetet”, amit hónapok óta látunk.

A kormányhoz közeli Nézőpont Intézet új felmérése szerdán jelent meg. Az eredményt „Visszaerősödött a Fidesz a nyáron” és ehhez hasonló címekkel tálalták a hírportálok. (Maga a Nézőpont is azzal a címmel adta közre a kutatását, hogy „A Fidesz nyerte a nyarat”.)

Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont vezetője kérdésünkre azzal kezdte, hogy az adatokat félreértelmezte a sajtó. Van egy számsor – magyarázta –, amit a Nézőpontnál úgy képeznek, hogy besorolnak valahova bizonytalan válaszadókat. Ennek alapján nőtt a különbség a Fidesz javára, de az is csak hibahatáron belül. Ugyanakkor odaírják a teljes népességen belüli adatokat is, amelyeket nézve viszont „csontra ugyanannyi a különbség” a Fidesz és a Tisza között, mint volt a legutóbb közölt mérésükkor. Akkor a Nézőpontnál 37-31-re vezetett a Fidesz a Tiszával szemben, most 38-32-re vezet. Tehát – hangsúlyozta Róna Dániel – nincs változás. Azzal a kérdéssel, hogy mennyire lehet komolyan venni a Nézőpont nyilvánosságra hozott számait, nem kívánt foglalkozni.

A 21 Kutatóközpont hasonló cipőben jár, mint a Medián: júniusban tekintélyes Tisza-előnyt mért, de az új kutatása csak egy-két hét múlva lesz kész. „Akkor majd hadd beszéljenek magukért a számok” – mondta Róna Dániel, aki azonban nem hiszi, hogy a nyáron nagy változások történtek.