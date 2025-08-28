Oroszország;Kína;Peking;Észak-Korea;Vlagyimir Putyin;Kínai Győzelem Napja;Kim Dzsong Un;Hszi Csin-ping;győzelem napi parádé;

Kim Dzsongun és Vlagyimir Putyin is részt vesz a győzelem napi katonai díszszemlén Pekingben

Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására 26 külföldi vezető vesz részt az eseményen, ez lesz az észak-koreai diktátor első többoldalú nemzetközi találkozója. A legtöbb nyugati vezető távol marad Oroszország ukrajnai háborúja miatt, Robert Fico szlovák miniszterelnök azonban ott lesz. 

Kim Dzsongun észak-koreai diktátor is részt vesz a pekingi győzelem napi katonai díszszemlén, Vlagyimir Putyin orosz elnök társaságában – jelentette be Kína a BBC beszámolója szerint.

Ez lesz Kim Dzsongun első többoldalú nemzetközi találkozója, ami diplomáciai sikert jelent Hszi Csin-ping kínai elnök számára, aki évek óta egy új, Peking-központú világrend felépítésén dolgozik. Az időzítés azért is fontos, mert eközben Washington éppen Moszkvával próbál megállapodni az ukrajnai háború lezárásáról.

A szeptember 3-i díszszemle a kínai-japán háború és második világháború lezárását, Japán kapitulációjának 80. évfordulóját ünnepli. A rendezvényen 26 államfő részvétele várható, köztük először egy észak-koreai vezetőé 1959 óta. Peking várhatóan felvonultatja majd a legmodernebb fegyverzetét, köztük drónelhárító rendszereket, több száz harckocsit és repülőgépet.

A parádé látványosságát több tízezer katona biztosítja, akik a Tienanmen téren vonulnak fel szigorúan koreografált formációkban. A kínai külügyminisztérium csütörtökön kiemelte: az Észak-Korea és Kína közötti kapcsolat több évtizedes „hagyományos barátságon” alapul, és folytatódik az együttműködés a „regionális béke és stabilitás érdekében”.

Kim Dzsongun részvétele jelentős szintlépés a 2015-ös parádéhoz képest, amikor Észak-Korea csupán Choe Ryong-hae magas rangú tisztviselővel képviseltette magát. Az észak-koreai diktátor egyébként hat éve járt Pekingben utoljára. A BBC szerint a legtöbb nyugati vezető távol marad az eseménytől Oroszország ukrajnai inváziója miatt – idén egyedül Robert Fico szlovák miniszterelnök vesz részt rajta, viszont Bulgária és Magyarország küld képviseletet.

