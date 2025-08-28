Oroszország;Kína;Peking;Észak-Korea;Vlagyimir Putyin;Kínai Győzelem Napja;Kim Dzsong Un;Hszi Csin-ping;győzelem napi parádé;

2025-08-28 10:38:00 CEST

Kim Dzsongun és Vlagyimir Putyin is részt vesz a győzelem napi katonai díszszemlén Pekingben

Hszi Csin-ping kínai elnök meghívására 26 külföldi vezető vesz részt az eseményen, ez lesz az észak-koreai diktátor első többoldalú nemzetközi találkozója. A legtöbb nyugati vezető távol marad Oroszország ukrajnai háborúja miatt, Robert Fico szlovák miniszterelnök azonban ott lesz.