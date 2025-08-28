A Fehér Ház kirúgta az amerikai járványügyi központ igazgatóját, több tisztviselő felmondott

Egyesült Államok;Fehér Ház;kirúgás;Donald Trump;Robert Kennedy Jr.;

2025-08-28 09:38:00 CEST

A Trump-kabinet állítása szerint Susan Monarez „nem állt összhangban” Donald Trump amerikai elnök programjával. Az elbocsátott vezető jogi képviselői szerint azért vették célba, mert nem volt hajlandó „tudománytalan, meggondolatlan utasításokat jóváhagyni”.

A Fehér Ház elbocsátotta az amerikai járványügyi központ (CDC) igazgatóját, Susan Monarezt, miután az szerdán nem volt hajlandó lemondani – írja a BBC.

A közlemény szerint Monarez „nem állt összhangban” Donald Trump amerikai elnök programjával, ezért eltávolították az egészségügyi ügynökség éléről. Előzőleg az amerikai egészségügyi minisztérium korábban bejelentette távozását, ami arra késztette Monarez jogi képviselőit, hogy nyilatkozatot adjanak ki, amelyben kijelentették, nem kapott értesítést elbocsátásáról, és nem fog lemondani.

Ügyvédei azt is állították, hogy azért vették célba Monarezt, mert nem volt hajlandó „tudománytalan, meggondolatlan utasításokat jóváhagyni és elkötelezett egészségügyi szakértőket elbocsátani”, és azzal vádolták Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi minisztert, hogy „fegyverként használja a közegészségügyet”.

A tudóst maga Trump jelölte a CDC élére, és júliusban a szenátus szavazással megerősítette kinevezését. Miután az amerikai egészségügyi minisztérium bejelentette Monarez távozását, legalább három magas rangú lemondott az ügynökségnél. A távozáshullámot az előzte meg, hogy egészségügyi szakértők aggodalmukat fejezték ki a vakcinákkal szkeptikus Kennedy oltási politikája miatt.

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) szerdán ugyanis jóváhagyta az új Covid-vakcinákat, de korlátozta, hogy ki kaphatják meg azokat. Az oltások minden idős ember számára elérhetőek lesznek, de a fiatalabb felnőttek és az alapbetegségekkel nem rendelkező gyermekek kizárásra kerülnek.