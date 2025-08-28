A Fehér Ház kirúgta az amerikai járványügyi központ igazgatóját, több tisztviselő felmondott

A Fehér Ház elbocsátotta az amerikai járványügyi központ (CDC) igazgatóját, Susan Monarezt, miután az szerdán nem volt hajlandó lemondani – írja a BBC.
A közlemény szerint Monarez „nem állt összhangban” Donald Trump amerikai elnök programjával, ezért eltávolították az egészségügyi ügynökség éléről. Előzőleg az amerikai egészségügyi minisztérium korábban bejelentette távozását, ami arra késztette Monarez jogi képviselőit, hogy nyilatkozatot adjanak ki, amelyben kijelentették, nem kapott értesítést elbocsátásáról, és nem fog lemondani.Donald Trump szövetségi szintű maffiavádakkal fenyegette meg Soros Györgyöt és a fiát
Ügyvédei azt is állították, hogy azért vették célba Monarezt, mert nem volt hajlandó „tudománytalan, meggondolatlan utasításokat jóváhagyni és elkötelezett egészségügyi szakértőket elbocsátani”, és azzal vádolták Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi minisztert, hogy „fegyverként használja a közegészségügyet”.
A tudóst maga Trump jelölte a CDC élére, és júliusban a szenátus szavazással megerősítette kinevezését. Miután az amerikai egészségügyi minisztérium bejelentette Monarez távozását, legalább három magas rangú lemondott az ügynökségnél. A távozáshullámot az előzte meg, hogy egészségügyi szakértők aggodalmukat fejezték ki a vakcinákkal szkeptikus Kennedy oltási politikája miatt.
Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) szerdán ugyanis jóváhagyta az új Covid-vakcinákat, de korlátozta, hogy ki kaphatják meg azokat. Az oltások minden idős ember számára elérhetőek lesznek, de a fiatalabb felnőttek és az alapbetegségekkel nem rendelkező gyermekek kizárásra kerülnek.Donald Trump preventív jelleggel halálbüntetést vezetne be Washingtonban