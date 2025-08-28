Költségvetési csalás gyanújával nyomoz a NAV az egyik fideszes politikus cégénél

Fidesz;Horváth István;NAV;Nemzeti Adó- és Vámhivatal;költségvetési csalás;malaclopás;

2025-08-28 12:21:00 CEST

Horváth István cégének, a Bafami Kft.-nek a telepéről ellopott malacok ügyében a rendőrség is vizsgálódik.

Költségvetési csalás gyanúja miatt rendelt el nyomozást a NAV a Fidesz országgyűlési képviselője, Horváth István cégénél – írja a Blikk.

A feljelentő Gilián Zoltán volt, a malaclopási ügy egyik gyanúsítottja. A rendőrök szerint nála kötött ki a Bafami Kft. bátyai sertéstelepéről ellopott állatok közül néhány, ezt azonban a hajósi gazda tagadja. „Hiába hangoztattam, hogy a telepen nevelt malacokhoz képest jóval súlyosabb állatokat vettem, nem érdekelte őket. Amiként az sem, hogy számos bűncselekmény gyanúját felvetettük az ügyvédemmel, de nem foglalkoztak vele. Így a NAV-hoz fordultam, és a feljelentésem alapján elrendelték a nyomozást költségvetési csalás gyanúja miatt” – jegyezte meg.

Gilián ügyvédje szerint a nyomozás során a rendőrök több hibát és szabálytalanságot is elkövettek, ami miatt több tízmilliós kártérítést kérnek. A lap azt írja, a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság különösen jelentős értékre elkövetett lopás miatt nyomoz az ügyben.

Mint arról beszámoltunk, az elmúlt években több ezer sertést loptak el a fideszes politikus Bátya községben található telepéről az elmúlt években, miközben a helyszínen lévő biztonsági kamerarendszer nem működött. Horváth István korábban úgy nyilatkozott, hogy a lopások 2022-ben kezdődtek, azonban nem világos, miért nem tett senki bejelentést a hatóságoknak egészen 2023 májusáig.

Horváth István első nyilatkozatában 230 sertés eltűnéséről beszélt, ami körülbelül 10 millió forintos anyagi veszteséget jelentett. Néhány hónappal később azonban már arról számolt be, hogy 2022-ben és 2023-ban összesen több mint ötezer sertést loptak el tőle, ami összesen mintegy 240 millió forintos veszteséggel járt.

Az Opten Kft. adatai alapján Horváth István cége 2023-ban és 2024-ben is 3,1 milliárd forintos árbevételt ért el, és az előző évben 311 millió forint adózott eredményt produkált. A vállalkozásnak azonban voltak kevésbé eredményes időszakai is: az Átlátszó korábbi cikke szerint 2021-ben 183 millió forintos veszteséggel zártak, annak ellenére, hogy az előző évben 1,9 milliárd forint európai uniós támogatást kaptak a sertéstelep korszerűsítésére. A politikus ráadásul 2013-ban miniszteri megbízottként a sertésprogram végrehajtásának felügyeletére is megbízást kapott.