Az Orbán-kormány kitiltotta a Barátság kőolajvezetékre mért ukrán légicsapásokért felelős kárpátaljai magyar parancsnokot Magyarországról és a schengeni övezetből

Oroszország;Magyarország;Ukrajna;támadás;kitiltás;Barátság kőolajvezeték;Bródi Róbert;

2025-08-28 12:00:00 CEST

Mert ezek a támadások sértik Magyarország szuverenitását.

Bár Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter bejelentésében még nem szerepelt név, Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója a 444 kérdésére megerősítette, hogy Robert Brovdi, vagyis Bródi Róbert, az ukrán drónflotta ungvári születésű vezetője az a személy, akit kitiltottak Magyarországról és a schengeni övezetből a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásokért.

Erről szóló bejelentésében Szijjártó Péter fájlalta, hogy a Barátság kőolajvezetékre mért légicsapásokkal az ukránok nem Oroszországnak, hanem Magyarországnak és persze Szlovákiának okoznak kárt, a legutóbbi légicsapásban ráadásul annyira veszélyeztette Magyarország kőolajellátását, hogy majdnem hozzá kellett nyúlni a stratégiai készletekhez. Mivel ezt az Orbán-kormány Magyarország szuverenitása elleni támadásként értékeli, a Barátság kőolajvezeték elleni támadásokért felelős katonai egység parancsnokát kitiltják Magyarországról és a teljes schengeni övezetből, ahova az elkövetkező években nem léphet be.

Bródi Róbert üzletember, az ukrán agrártőzsde korábbi vezetője. Katonai szolgálataiért 2025. május 8-án Volodimir Zelenszkij elnöktől megkapta az Ukrajna Hőse kitüntetést. Hadseregbeli hívójele az, hogy Magyar, nemrég az anyanyelvén is üzent az egyik Barátság kőolajvezetékre mért ukrán légicsapás után.

A Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadásoknak akkor ment hírük, amikor augusztus 12-én Ukrajna az oroszországi Brjanszki területen fekvő szivattyúállomására mért egy nagy légcsapást Unyecsa város mellett. Későbbi műholdfelvételek tanúsága szerint két szivattyú és egy kiszolgáló épület semmisült meg. Szivárgó információk szerint az ukránok HIMARS rakétákkal és drónokkal vágtak oda a határtól 60 kilométerre fekvő településen. 2025-ben ez már legalább a harmadik támadásuk volt. Egy későbbi ukrán légicsapás miatt a Barátságon leállt a kőolajszállítás Magyarország és Ukrajna felé, Szijjártó Péter pedig Pavel Szorokinnal, az orosz energiaügyi miniszter helyettesével beszélte meg, hogy az oroszok a szolgáltatást napokon belül helyreállítják. Eddig nem tudni arról, hogy a külgazdasági és külügyminiszter ekkor szóba hozta volna azt a rakétatámadást, amelyben az oroszok a kárpátaljai nagyvárosra, Munkácsra csaptak le egy héttel ezelőtt.

A Barátság kőolajvezeték-hálózat több mint 5500 kilométer hosszú, orosz oldalon a Transznyeft olajipari óriás,. a magyaron a Mol üzemelteti, Almetyjevszkben gyűjti össze azt a kőolajat, amelyet aztán továbbít a kelet-európai országok felé.