Karácsony Gergely szerint a török rezsim megakadályozta, hogy meglátogassák a bebörtönzött isztambuli főpolgármestert

„A török rezsim megakadályozta, hogy meglátogassuk börtönében Ekrem İmamoğlut, az Erdogan-rezsim által bebörtönzött isztambuli főpolgármestert” – közölte Karácsony Gergely csütörtökön a Facebook-oldalán.
A főpolgármester azt írta, Barcelona, Zágráb, Szófia, Athén, Temesvár és Utrecht polgármestereivel együtt érkeztek Isztambulba, hogy támogatásukról, szolidaritásukról biztosítsák İmamoğlut, a szabad választások ügyét, Isztambul és Törökország polgárait.
Karácsony bejegyzésében felidézte: Erdogan török elnök legesélyesebb ellenzéki kihívóját március 19-én vették őrizetbe. Letartóztatása közvetlenül az ellenzéki Köztársasági Néppárt (CHP) elnökjelölt-választásakor történt. Hozzátette, İmamoğlu főpolgármester 2019-es választási győzelme óta, amellyel véget vetett Erdoğan isztambuli hegemóniájának, több mint 90 vizsgálat célpontjává vált.
„Minden nemzetnek joga van ahhoz, hogy vezetőit külső befolyástól mentesen válassza meg, de minden nemzetnek joga van mások szolidaritásához is, amikor vezetői visszaélnek hatalmukkal, és megfosztják őket a szabad választásoktól. Tudjuk, hogy az orbáni és erdogani rezsim egymást másolja, volt alkalmam megtapasztalni ezt az elmúlt hetekben. De a magyar történelemből azt is tudjuk, hogy az a hatalom, amelyik megpróbálja eltüntetni a politikai ellenfeleit és a vele egyet nem értőket, az valójában retteg” – szögezte le posztjában a főpolgármester. Majd végezetül hozzátette:
Végük pedig akkor lesz, ha az emberek megtapasztalják, hogy a szolgaság, az elnyomás nem szükségszerű és nem megdönthetetlen: ha a városainkban bebizonyítjuk, hogy van élet az autokrácián kívül, és ez az élet szabadabb is, boldogabb is, akkor előbb-utóbb az erdogani és az orbáni rezsimek hazugságai is megdőlnek.