Facebook;Political Capital;kormánypropaganda;Instagram;politikai hirdetések;Meta;

2025-08-28 15:25:00 CEST

Átlépte a kétmilliárd forintot az idén politikai hirdetésekre a Facebookon és az Instagramon elköltött összeg

Az összes költés több mint négyötödét a kormányoldal teszi ki. A Fidesz pártszervezetei, politikusai és a kormányzati irányítású proxyszervezetek együttesen közel 1,1 milliárdot tapsoltak el a Meta felületein csak idén, míg az ellenzék ennek töredékét költi hirdetésekre.