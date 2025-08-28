Átlépte a kétmilliárd forintot az idén politikai hirdetésekre a Facebookon és az Instagramon elköltött összeg

Augusztus 23-ával meghaladta a kétmilliárd forintot az az összeg, amennyit idén a hirdetők Magyarországon elköltöttek politikáról, választásokról és társadalmi kérdésekről szóló hirdetésekre a Facebookot és az Instagramot üzemeltető Meta felületein – derül ki a Political Capital elemzéséből.Apáti Bence cége többet költött politikai hirdetésre a YouToube-on, mint bárki más az EU-banEurópában most egyedül a britek költenek többet politikai reklámra a Metán, csak az 19 millióba került, hogy Orbán Viktor nem ül le vitázni Magyar Péterrel
A szervezet számításai szerint az összes költés 84 százaléka az Orbán-rezsim közeli szereplőkhöz kötődik. A kormányzati irányítású proxyszervezetek idén eddig 543, a Fidesz pártszervezetei és politikusai 538, a kormányzati irányítású média 499, a kormányzati szervek pedig 157 millió forintot költöttek. A maradék 16 százalékon osztoznak az ellenzéki pártok, a független médiumok, a civil szervezetek és minden más hirdető.
Az adatokból az is kiderül, hogy Fidesz és politikusai 2,8-szor annyit költöttek hirdetésre, mint az összes ellenzéki párt és politikusaik együttvéve. „Az ellenzéki pártok sorrendjében változás történt: az év első szűk nyolc hónapja során a DK 47, a TISZA 45 millióért hirdetett a Meta felületein, előbbi ezzel feljött a második helyre” – írta a Political Capital.
Mint arról beszámoltunk, a Meta amerikai internetes óriásvállalat július végén bejelentette, hogy októbertől beszünteti a politikai, választási és társadalmi témájú hirdetéseket az Európai Unióban. A cég a politikai hirdetések átláthatóságáról szóló, az EU által tavaly márciusban elfogadott rendeletre hivatkozott, amelynek célja a fellépés az információk meghamisítása és a választásokba való külföldi beavatkozás ellen.Beszünteti a politikai hirdetéseket a Meta az EU-ban