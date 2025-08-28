Facebook;Political Capital;kormánypropaganda;Instagram;politikai hirdetések;Meta;

Átlépte a kétmilliárd forintot az idén politikai hirdetésekre a Facebookon és az Instagramon elköltött összeg

Az összes költés több mint négyötödét a kormányoldal teszi ki. A Fidesz pártszervezetei, politikusai és a kormányzati irányítású proxyszervezetek együttesen közel 1,1 milliárdot tapsoltak el a Meta felületein csak idén, míg az ellenzék ennek töredékét költi hirdetésekre. 

Augusztus 23-ával meghaladta a kétmilliárd forintot az az összeg, amennyit idén a hirdetők Magyarországon elköltöttek politikáról, választásokról és társadalmi kérdésekről szóló hirdetésekre a Facebookot és az Instagramot üzemeltető Meta felületein – derül ki a Political Capital elemzéséből

A szervezet számításai szerint az összes költés 84 százaléka az Orbán-rezsim közeli szereplőkhöz kötődik. A kormányzati irányítású proxyszervezetek idén eddig 543, a Fidesz pártszervezetei és politikusai 538, a kormányzati irányítású média 499, a kormányzati szervek pedig 157 millió forintot költöttek. A maradék 16 százalékon osztoznak az ellenzéki pártok, a független médiumok, a civil szervezetek és minden más hirdető.

Az adatokból az is kiderül, hogy Fidesz és politikusai 2,8-szor annyit költöttek hirdetésre, mint az összes ellenzéki párt és politikusaik együttvéve. „Az ellenzéki pártok sorrendjében változás történt: az év első szűk nyolc hónapja során a DK 47, a TISZA 45 millióért hirdetett a Meta felületein, előbbi ezzel feljött a második helyre” – írta a Political Capital. 

Mint arról beszámoltunk, a Meta amerikai internetes óriásvállalat július végén bejelentette, hogy októbertől beszünteti a politikai, választási és társadalmi témájú hirdetéseket az Európai Unióban. A cég a politikai hirdetések átláthatóságáról szóló, az EU által tavaly márciusban elfogadott rendeletre hivatkozott, amelynek célja a fellépés az információk meghamisítása és a választásokba való külföldi beavatkozás ellen.

