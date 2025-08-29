Pőrén ábrázolt, valóságos emberek

képzőművészet;Inda Galéria;

2025-08-29 10:18:00 CEST

A szép férfi vagy női testek ábrázolásánál bonyolultabb témává nőtte ki magát a test bemutatása a művészettörténetben.

Az emberi testet számos módon lehet ábrázolni, miközben annak jelentése, üzenete is változhat – erre a tényre világít rá az INDA Galéria Testhelyzetek című csoportos kiállítása, melyen festő-, fotó- és szobrászművészek, illetve konceptuális alkotók járják körbe a művészettörténeti toposzt.

– Minden évben legalább egy csoportos kiállítást rendezünk az INDA-ban, a test mint téma pedig adta magát, mert idén nyáron Pécsett megnyílt „Az én testem, az én váram” címmel a LOKART 3.0 nevű képzőművészeti biennálé, és én szerettem volna ehhez kapcsolódni – mondta lapunknak Kozma Zsolt, a Testhelyzetek című tárlat kurátora, hozzátéve, ezt a témát nem lehet elégszer bemutatni.

– Amikor a művészettörténetben a testről beszélünk, akkor sokaknak a szép férfi vagy női testek jutnak eszébe, mint az esztétikum legmagasabb fokai. Csakhogy ez a huszadik századra, sőt már korábban is, sokkal bonyolultabb témává nőtte ki magát. A jelen kiállításon is ha megnézzük a munkákat, akkor kirajzolódik előttünk, milyen sokféleképpen meg lehet közelíteni ezt a kérdéskört – mondja a kurátor.

A tárlat három szekcióra tagolódik, az első teremben a női önszemlélet és a nők egymást szemlélése kapja a főszerepet. Czene Márta Bentről című hiperrealista akrilképén például egy rövid hajú, fedetlen keblű nő pózol harisnyában, míg a Példakép című munkán már akvarellel megfestve látjuk őt, miközben a háttérben több, ceruzával megrajzolt állapotos nő tűnik fel. Szász Lilla Make Up című fekete-fehér fotósorozatán két nő áll egymással szemben, miközben egyikük átalakítja, azaz kisminkeli a másikat.

A második teremben a férfiábrázolás a téma. Neogrády-Kiss Barnabás önportréin a művész meztelenül jelenik meg egy szobabelsőben, de korántsem klasszikus pózban, hanem éppen a földön fekve, vagy húzódzkodva. Szabó Ádám férfi fejszobrai szintén nem idealisztikus képet sugároznak, hanem bőrbetegségekkel „küzdenek”, a művész a mű anyagába több helyen belemaratott. Csontó Lajos szürreális önportréin az arcának részleteit helyezi el mozaikosan.

– A tárlat záró részében testtel kapcsolatos rítusokat láthatunk, de nevezhetjük ezeket performanszoknak is – mondja Kozma Zsolt. Lovas Ilona üvegre készült és marhabéllel körbetekert fotóprintjei lábmosást ábrázolnak, Simon Zsuzsi videójában egy természetben végzett rítust nézhetünk meg.