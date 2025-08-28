Az OTP Bank ukrán központja is megrongálódott a Kijevet érő orosz rakétatámadásban

Ukrajna;OTP;Kijev;rakétatámadás;orosz-ukrán háború;

2025-08-28 20:28:00 CEST

A magyar pénzintézet leányvállalata a Slava Ukraini! fordulattal zárta az erről szóló beszámolóját.

A Kijevet ért éjszakai orosz rakétatámadásban megrongálódott az OTP Bank ukrajnai központja és két fiókjuk is. Ezek a fiókok ma nem tudnak ügyfeleket kiszolgálni - tájékoztatott a magyar pénzintézet ukrán leányvállalata a Facebookon.

E szerint mindent megtesznek a mielőbbi helyreállítás érdekében, addig pedig a legközelebbi OTP-fiókokban lehet az ügyeket intézni. Javasolták továbbá az OTP ukrán mobilalkalmazásának használatát. „Slava Ukraini! (Dicsőség Ukrajnának!)” - zárult a bejegyzés.

A Telex megkérdezte a magyar OTP-t, hogy elítéli-e a kijevi támadást, illetve, hogy tud-e azonosulni a posztot záró felkiáltással. Választ lapszemlénk írásáig a portál nem kapott, ugyanakkor a magyar pénzintézet még a háború kitörése utáni hónapban arról tájékoztatott, hogy támogatják az ukrán leányvállalatot és magát Ukrajnát is. „Azon dolgozunk, hogy az ország pénzügyi infrastruktúrája, így a gazdaság egésze működőképes maradjon a fegyveres konfliktus között is. Ukrajnai leánybankunk tevékenységének fenntartása mellett több millió eurós támogatással, tárgyi adományokkal, munkatársaink és ügyfeleink körében indított több mint másfél millió euró értékű humanitárius adománygyűjtéssel, és 160 menekült elszállásolásával, ellátásával járulunk hozzá a válsághelyzet kezeléséhez” - írták 2022. márciusában, azt is részletezve, hogy oroszországi leányvállalat működését teljes mértékben alárendelik a nemzetközi szankciós előírásoknak. Mindemellett az OTP továbbra is jelen van Oroszországban is.

Ukrajna 2023. májusában a terrorizmus nemzetközi támogatójának nyilvánította az OTP-t, és csak négy hónappal később vették le a feketelistáról.