Szijjártó Péter az ukrán külügyminiszternek: Ez nem a mi háborúnk, ne provokáljatok!

Ma is viharosan alakul a magyar-ukrán viszony: miután Szijjártó Péter a Kijevet ért halálos orosz légicsapás-sorozat után bejelentette, hogy Robert Brovdit (Bródi Róbertet), a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán támadást levezénylő kárpátaljai magyar parancsnokot kitiltja Magyarországról és a schengeni térségből, a parancsnok erős üzenetet küldött, Volodimir Zelenszkij is reagált, Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter pedig emlékeztette, hogy szégyenteljes lépést tett, különösen azután, hogy ma is ukrán gyerekek haltak meg az orosz támadások miatt.
Szijjártó Péter hivatali kollégájának címezte válaszát. Úgy fogalmazott: „Ez nem a mi háborúnk! Nem vagyunk felelősek érte, nem mi indítottuk, nem veszünk részt benne.” Hogy ki indította, azt most sem részletezte, helyette úgy folytatta: „Ne provokáljatok, ne kockáztassátok az energiabiztonságunkat és ne próbáljatok belerángatni a háborútokba!”
Ismeretes, mindez azok után történik, hogy augusztus 21-ére virradó éjszaka Oroszország egy munkácsi kávéfőzőgyárat rakétázott, ami az Orbán-kormányt - a Barátság kőolajvezeték elleni támadással ellentétben - olyan szinten nem érdekelte, hogy meg se említette azt a Kremlnek és sokáig még Facebook-bejegyzések szintjén sem nevezték meg az oroszokat, csak azt követően tette ezt meg Orbán Viktor, hogy Sulyok Tamás cenzúrázott bejegyzése, illetve Szijjártó Péter és Menczer Tamás semmitmondó sorai után kitört a felháborodás.
This is not our war! We are not responsible for it, we did not launch it, we have not been participating in it. Stop provoking us, stop risking our energy security, and stop making efforts to drag us into your war! https://t.co/tMuv9bW5JW— Péter Szijjártó (@FM_Szijjarto) August 28, 2025