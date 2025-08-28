18-ra nőtt a Kijevet ért orosz légicsapás halálos áldozatainak a száma

Kijev;halálos áldozatok;légicsapás;orosz-ukrán háború;

2025-08-28 18:13:00 CEST

Az áldozatok között 4 gyerek volt, tíz embert eltűntként tartanak nyilván.

A legfrissebb adatok szerint 18 ember, köztük 4 gyermek vesztette életét és több tucatnyian sérültek meg a Kijev elleni nagyszabású éjszakai orosz légitámadás következtében - közölte csütörtök délután az ukrán katasztrófavédelmi szolgálat az MTI szerint.

Ihor Klimenko belügyminiszter a Telegramon arról tájékoztatott, hogy a legfrissebb információk szerint 38 ember sérült meg Kijevben. „További tíz embert eltűntként tartanak nyilván. A becsapódások helyszínein tovább folynak a keresési-mentési és helyreállítási munkálatok” - közölte a miniszter.

Mikola Kalasnik, Kijev megye katonai közigazgatásának vezetője a Facebookon arról adott hírt, hogy a tömeges orosz légicsapások nyomán a főváros környékéről, négy járásból is jelentettek károkat. „Oroszország ismét cinikusan csapást mért békés településekre: lakóházakra és még kórházakra is. A légiriadó a megye különböző részein több mint 12 órán át tartott” - írta. Hozzátette, hogy megsérült a fővárosban található megyei klinikai kórház épülete is.

Jurij Ihnat, az ukrán légierő szóvivője egy tévéműsorban elmondta, hogy a mostani masszív orosz légitámadás különlegessége a jelentős számú rakéta volt, amelyek közül kettő egy kijevi lakóházba csapódott. A légierő ismét hangsúlyozta, hogy több eszközre van szükség az orosz agresszióval szembeni védekezéshez.

„Ez egy kombinált támadás volt, az eddigi egyik legnagyobb. Korábban több mint 740 légi célpontnál állítottunk fel negatív rekordot, de most több rakétával támadtak, akkor viszont több drónnal. Az ellenség egyre gyakrabban használ sugárhajtású drónokat, azaz nagy sebességű pilóta nélküli repülő eszközöket, amelyeket szintén bevetettek a tegnap éjjeli támadásban” - fejtette ki.

Vadim Filaskin, Donyeck megye kormányzója közölte, hogy az éjjel az orosz hadsereg Iszkander rakétákkal támadta régiójában Szlovjanszk városát és környékét, négy ember sebesült meg. Az ukrán vezérkar arról számolt be, hogy csütörtökre virradóan az ukrán erők csapást mértek több fontos, az agressziót segítő célpontra. A közlés szerint támadást hajtottak végre az oroszországi krasznodari régióban található afipszkiji olajfinomító ellen.

„Ez az olajfinomító, amelynek fő termékei a benzin és a dízel üzemanyag, az orosz megszálló hadsereg ellátásában vesz részt. Az éves feldolgozási kapacitása 6,25 millió tonna olaj. A létesítmény területén nagy kiterjedésű tűz keletkezett” - emelte ki az ukrán hadsereg vezetése.

Csapást mértek a szamarszki területen található kujbisevi olajfinomítóra is, amely benzint, dízelt, oldószereket és több mint harmincféle olajterméket állít elő. „A feldolgozókapacitása évi 7 millió tonna olaj. A finomító területén robbanások voltak és tüzek keletkeztek” - közölte a vezérkar. Hozzátette, hogy ukrán egységek csapást mértek több oroszországi, illetve megszállt ukrán területen lévő lőszerraktárra és logisztikai célpontra is, amelyek az orosz megszálló erők ellátásában vesznek részt.

Ihor Pletencsuk, az ukrán haditengerészet szóvivője az Ukrinform hírügynökségnek nyilatkozva elmondta, hogy az orosz erők támadást hajtottak végre egy ukrán hadihajó ellen, aminek következtében egy ukrán tengerész életét vesztette és többen megsérültek.

Mint beszámoltunk róla, a légicsapás-sorozatban találat érte az Európai Unió ukrán missziójának a székházát is kijevi Volodimirszka utcában. Erről Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter tett bejelentést egy tweetben, hozzáfűzve, hogy a diplomaták elleni merényletek nyilvánvalóan megsértette az 1961-es bécsi diplomáciai szerződést, a légicsapást nemcsak az EU-nak, hanem az egész világnak el kell ítélnie. Bármit mondott is Vlagyimir Putyin Alaszkában, a tetteivel elutasítja és diplomáciát, a párbeszédet és a békéért tett erőfeszítéseket - írta később a tárcavezető. Az oroszok egyébként célba vették a British Council kijevi székházát is.

Szerda este fél 8-tól egész Ukrajnát támadták az oroszok, 598 drónt és 31 rakétát lőttek ki. Kijevben 9 óra 30 perckor szólaltak meg az először a légvédelmi szirénák. Az oroszok Sahed típusú drónokkal és Kinzsal típusú ballisztikus rakétákkal támadtak, egy ötemeletes épület teljes egészében megsemmisült, amikor telibe találták. Ihor Klimenko egészségügyi miniszter a Telegramon számolt be arról, hogy nagyszabású mentőakció indult a túlélők keresésére és a romok eltakarítására, 500 tűzoltó és ezer mentőst vezényeltek ki.

Mindezek után Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter azt jelentette be, hogy a Barátság kőolajvezeték elleni ukrán csapást végrehajtó kárpátaljai magyar parancsnokot, Robert Brovdit (Bródi Róbertet) kitiltja Magyarországról és a teljes schengeni övezetből. Válaszul a parancsnok közölte vele, hogy dugja fel a seggébe a szankcióit, édesapja hazájába pedig majd ellátogat az Orbán-kormány bukása után, mert tudja, hogy sok jó ember él Magyarországon, akiknek előbb-utóbb elegük lesz belőlük.