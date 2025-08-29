Emelkednek a közjegyzői díjak szeptembertől

Orbán-kormány;hitel;kormányrendelet;közjegyzők;díjemelés;közjegyző;közjegyzői díj;Otthon Start Program;

2025-08-29 09:35:00 CEST

Az Orbán-kormány rendeletben módosította a közjegyzői díjszabást. Egyes ügyeknél akár 50 százalékkal nagyobb díjat is elkér majd ezután a közjegyző, de például az Otthon Start hitel kivételt jelent.

A Magyar Közlönyben csütörtök este megjelent az a miniszteri rendelet, amely módosítja a közjegyzők díjszabást – szúrta ki a Bank360.

A rendeletet a közjegyzők megnövekedett üzemeltetési költségeivel (rezsi, munkabér, posta) indokolja a kormány. A közjegyzői okirat elkészítésének díja így azokban az esetekben, amelyeknél az ügyérték meghatározható (például hitelek, ingatlan-adásvételi szerződések), az alábbiak szerint alakul:

0 – 500 ezer forint ügyértékig: 20 ezer forint,

500 ezer – 5 millió forint között: a 20 ezer forint alapdíjhoz az 500 ezer forint feletti ügyértékrész 1 százalék adódik,

5 millió – 10 millió forint között: 65 ezer forint, plusz az 5 millió forint feletti ügyértékrész 0,5 százaléka,

10 millió – 200 millió forint között: 90 ezer forint, plusz a 10 millió forint feletti ügyértékrész 0,25 százaléka,

200 millió – 500 millió forint között: 565 ezer forint alapdíj + a 200 millió forint feletti rész 0,2 százaléka,

500 millió forint feletti ügyérték esetén: 1 165 000 forint, plusz az 500 millió forint feletti ügyértékrész 0,1 százaléka, de legfeljebb 1 000 000 000 forint ügyérték alapján járó munkadíjat kell felszámítani.

Mindez mit az eddigi díjszabáshoz képest a Blikk számításai szerint azt jelenti, hogy egy ötmilliós szerződésnél 61 200 forint helyett 65 ezer forintot kell fizetni munkadíjként a közjegyzőnek, egy 10 milliósnál pedig 86 200 forint helyett 90 ezret. Ha százmilliós az ügylet (adásvétel, lakáshitel) összege, akkor az eddigi 108 700 forint helyett 112 500 lesz a munkadíj – írja a lap.

Az állami támogatással felvett kölcsönöknél azonban továbbra is kedvezményes tarifák lesznek, ezekben az ügyekben csak az általános közjegyzői munkadíj 15 százalékát lehet felszámítani. A kedvezőbb feltételű szerződések körébe ráadásul bekerült a szeptembertől induló Otthon Start hitel, de vonatkozik a Vidéki Otthonfelújítási Támogatásra, valamint az energetikai Otthonfelújítási Támogatás keretében nyújtott kölcsönre is.

A lap szerint az új rendelet több, tételesen meghatározott közjegyzői díjat is jelentősen megemel, a drágulás mértéke pedig egyes ügyeknél akár a 30-50 százalékot is eléri. A bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetése iránti eljárás esetén például az eddigi 30 ezer forint helyett immár 50 ezret kell fizetni a közjegyző részére.