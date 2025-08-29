Pilis bezárt, sem munkakerülő, sem olyan nem költözhet a városba, aki nem tud magyarul

Pilis;beköltözés;önazonossági törvény;

2025-08-29 12:56:00 CEST

Újabb település rendelkezett a helyi önazonosság védelméről. A pilisi önkormányzat döntött arról is, hogy az életellenes, illetve kábítószerrel összefüggő bűncselekmények elkövetői sem létesíthetnek lakcímet a városban.

A pilisi képviselő-testület arról döntött, hogy az életellenes, az erőszakos és a kábítószerrel összefüggő bűncselekmények elkövető nem költözhetnek a településre. Sőt, a munkakerülők előtt is zárva lesz a város kapuja, ahogy azok sem létesíthetnek majd lakcímet Pilisen, akik nem értik és nem beszélik a magyar nyelvet – derül ki László Attila polgármester közleményéből.

A 24.hu cikke szerint szeptember 1-től nem létesíthet Pilis Város közigazgatási területén található ingatlan vonatkozásában lakcímet az a büntetett előéletű személy, akit a bíróság emberölés, emberrablás, emberkereskedelem és kényszermunka, a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs elleni bűncselekmény, kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása elkövetése miatt jogerősen elítélt.

A rendelet továbbá kiterjed arra is, akit a képviselő-testület, Pilis Város Polgármestere vagy Pilis Város Jegyzője jogerősen bírsággal sújtott, és azt nem fizette meg. Ahogy arra is, aki a bírságot megállapító jogerős határozat alapján megfizette, de onnan számítva egy év még nem telt el.

Döntöttek arról is, hogy nem létesíthet lakcímet az sem, aki a kérelem benyújtásakor nem rendelkezik legalább egy éve folyamatosan fennálló társadalombiztosítási jogviszonnyal, egy éve folyamatosan fennálló munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal.

Aki a kérelem benyújtásakor nem tudja igazolni, hogy rendszeres, a minimálbért elérő jövedelemmel rendelkezik, szintén nem költözhet be. Mérlegelési jogkört is kapott a képviselő-testület, és akit a rendelkezésére álló információk birtokában, a betelepülő ismert előélete alapján, személyes meghallgatását követően a közösségi együttélés szabályainak betartására alkalmatlannak tart, ugyancsak nem létesíthet lakcímet.

Alkotmánybírósági eljárások sora indulhat meg, a gyerekek iskoláztatása is veszélybe kerülhet, miután a rasszista, szegényellenes attitűd alkalmazását áttolta a kormány a települési önkormányzatokra – mondta lapunknak a héten a Szociális Munkások Magyarországi Egyesületének elnöke. Meleg Sándor emlékeztetett arra, hogy Navracsics Tibor minisztériuma által előterjesztett, a helyi önazonosság védelméről szóló, júliusban életbe lépett törvény alapján az önkormányzatok megválogathatják, kiket engednek be az adott közösségbe, és kiket nem.

A jogszabály elvileg a település saját kultúrájának védelme, illetve az agglomerációs betelepülés megfékezése érdekében született, a szakember szerint azonban rendkívül káros és diszkriminatív, kiszorítja a romákat és a szegénységben élőket. Navracsics Tibor önkormányzati és területfejlesztési miniszter korábban visszautasította a kritikát, hogy az általa beterjesztett önazonossági törvény hátrányosan érintené a roma közösségeket.

Saját hatáskörben már több helyhatóság is élt a jogszabály adta lehetőséggel: Taktaharkányban középfokú végzettséghez kötötték az ingatlanvásárlást és a lakcímlétesítést. Kiskunhalason a polgármester vetette fel, hogy a büntetett előéletű személyek kizárását is szabályozzák, Sátoraljaújhely is ilyen önkormányzati rendeletet dolgozott ki a képviselő-testület. Mezőkeresztesen pedig időközben visszavontak egy rendeletet, miután a megyei kormányhivatal felülvizsgálata nem találta azt megfelelőnek.