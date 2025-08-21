Nem költözhet Sátoraljaújhelyre, aki büntetett előéletű vagy nem tud magyarul

Csütörtök délelőtt elfogadta a helyi önazonosság védelméről szóló önkormányzati rendeletét a sátoraljaújhelyi képviselő-testület – írja a 444.
A dokumentumban az áll, „a rendelet kiemelt célja, hogy a város hosszú távú fenntarthatóságát és élhetőségét biztosítsa, valamint megelőzze a közösségi összetartást veszélyeztető jelenségeket, ideértve a betelepülések kívánatos mértéket meghaladó hullámait és az ingatlanszerzések aránytalanságát”.
A szlovák határhoz közeli, 13 ezres északkelet-magyarországi város önkormányzata élni akar az eladó ingatlanok elővásárlási jogával, lakcímlétesítési engedélyével és tilalmával. A betelepülési kérelmet a jegyzőnek kell benyújtani a szükséges dokumentumokkal együtt, így
a hatósági erkölcsi bizonyítványt a büntetlen előélet igazolására,
egy hiteles dokumentumot a köztartozásmentesség igazolására,
érettségi bizonyítványt vagy középfokú szakképesítést tanúsító okirat másolatát.
A rendelet alapján a betelepülőnek folyamatos biztosítotti jogviszonnyal vagy nyugdíjjal kell rendelkeznie, és a megvásárolt ingatlanban egy főre legalább 10 négyzetméternek kell jutni. A beköltözőnek százezer forint betelepülési hozzájárulást is fizetnie kell.
Ha nem magyar anyanyelvű vásárolna ingatlant Sátoraljaújhelyen, annak tudnia kell magyarul, legalább társalgási szinten. A 444 megjegyzi, Sátoraljaújhelyen sok lakás van Nyugat-Európában dolgozó szlovákiai szlovákok tulajdonában, akik az ingatlanukat befektetésnek vették, és kiadták albérletbe.