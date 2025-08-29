Megtalálták a Gázai övezetben a Hamász által elrabolt magyar túsz holttestét

Izrael;Hamász;Gázai övezet;

Egy magyar állampolgár még szintén a terrorszervezet fogságában van.

Egy gázai hadművelet során megtalálták a magyar állampolgárságú túsz, Ilan Weisz holttestét – közölte a Hetek az izraeli hadsereg és a Sin Bét belbiztonsági szolgálat tájékoztatására hivatkozva.

A férfi földi maradványait visszaszállították Izraelbe, hogy családja átvehesse.

A tájékoztatás szerint Ilan Weiszt 2023. október 7-én gyilkolták meg a Be’eri kibucban, amikor fegyveres dzsihadisták betörtek Izrael területére. Feleségét és egyik lányát elhurcolták, majd Gázában tartották fogva, ám 51 nap után kiszabadultak az első túszcsere-megállapodás részeként. Ilan Weisz volt a Hamász terrortámadásának egyetlen magyar állampolgárságú halálos áldozata; rajta kívül további négy magyar állampolgár került fogságba. Az izraeli hadsereg közlése szerint holttestét egy másik túsz maradványaival együtt találták meg. Utóbbi személyazonosságát még vizsgálják.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök részvétét és együttérzését fejezte ki az érintett családoknak, valamint méltatta a biztonsági erők elszántságát és bátorságát a művelet során. Hangsúlyozta, hogy Izrael mindaddig folytatja erőfeszítéseit, amíg minden túszt – legyen élő vagy elhunyt – haza nem hoznak.

Jichák Herzog izraeli államfő szintén részvétét nyilvánította, és támogatásáról biztosította a Weisz családot, valamint a Be’eri kibuc közösségét. A jelenlegi információk szerint 48 túsz lehet még Gázában, közülük mintegy húszan lehetnek életben. Közöttük van egy kétgyermekes családapa, Omri Miran is, aki szintén magyar állampolgársággal rendelkezik.