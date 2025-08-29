Karácsony Gergely: A BKV elvégezte a buszflottája vizsgálatát, az utasok nincsenek veszélyben

BKV;busz;Karácsony Gergely;műszaki állapot;

2025-08-29 18:44:00 CEST

A főpolgármester Orbán-kormányt okolta, amiért nem járult hozzá ahhoz a hitelfelvételhez, amely lehetővé tette volna a teljes járműállomány cseréjét.

Semmilyen módon nincs veszélyben a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKV) utasainak biztonsága – közölte Karácsony Gergely főpolgármester pénteki Facebook-bejegyzésében.

A nyilatkozat előzménye, hogy vizsgálatot rendeltek el a vállalatnál, miután az utóbbi időben több busz kigyulladt. A Fővárosi Kormányhivatal ellenőrzése megállapította, hogy a járművek 22 százaléka alkalmatlan a közlekedésre, és sok esetben súlyos műszaki problémák jelentkeznek.

Karácsony Gergely bejegyzése szerinta BKV elvégezte a buszflottája vizsgálatát, az ő hivatalba lépése óta pedig kevesebb tűzeset történt. „Az egy is sok, tudom, de a tények ettől még makacs dolgok” – fogalmazott. Elismerte, hogy az autóbuszok műszaki állapota problémás, ennek okát elsősorban az elöregedett járműparkban látja. Úgy fogalmazott, a BKV szakemberei jelentős erőfeszítéseket tesznek nap mint nap az utasok biztonságának megőrzéséért, de a végső megoldást a régi buszok lecserélése jelenti.

A főpolgármester ismertette, hogy a fejlesztések megkezdődtek: Budapesten 436 új jármű állt forgalomba, köztük 360 autóbusz, 50 trolibusz és 26 CAF-villamos. A magaspadlós buszokat teljesen kivonták a forgalomból. A következő két évben további 300 busz – elektromos és dízel meghajtással – érkezik. Az első 25 darab új dízel csuklós autóbusz már szolgálatba állt, ősszel pedig 65 darab maximidi típusú, 10 méteres autóbusz érkezése várható. Emellett 80 új csuklós dízelbusz és 85 szóló gázüzemű jármű bérlése van folyamatban, valamint további 80–100 busz bérlésének előkészítése zajlik. A BKV 76 új autóbusz vásárlására már érvényes szerződéssel rendelkezik.

Karácsony Gergely hozzátette: a buszok cseréjéhez nem a tervek vagy a szándék hiányzik, hanem a szükséges forrás. Felidézte, hogy a főváros már 2021-ben kidolgozott egy banki konstrukciót, amely az összes busz lecserélését lehetővé tette volna, ám ehhez a kormány nem járult hozzá. Szavai szerint most is rendelkezésre áll kedvező európai forrás, de ennek felhasználásához kormányzati jóváhagyás szükséges. „Nem kérünk többet, csak egy szignót. Vajon menni fog? A kormánnyal esedékes, és nem miattunk lelassult egyeztetéseken újra nekirugaszkodunk ennek is. Addig is, én csak annyit kérek minden budapestitől: ne üljenek fel a Fidesz rémhírterjesztésének, hanem ahogy eddig, ezután is nyugodtan üljenek fel a fővárosi buszokra, köztük a folyamatosan érkező új buszokra” – zárta bejegyzését a főpolgármester.