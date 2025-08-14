Azonnal hatállyal teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el valamennyi autóbuszán a BKV

Budapest;BKV;közlekedés;tűz;busz;vizsgálat;

2025-08-14 17:14:00 CEST

Két nap alatt három jármű gyulladt ki.

A rendszeres ellenőrzéseken kívüli azonnali, teljes körű tűzbiztonsági vizsgálatot rendelt el valamennyi autóbuszán a BKV, miután két nap alatt két jármű gyulladt ki, egynek pedig füstölt a motortere – derül ki a fővárosi közlekedési cég lapunknak is eljuttatott közleményéből.

Mint ismert, szerdán az V. kerületben, a József Attila utca és a Nádor utca sarkán gyulladt ki egy busz, amelyről a lángok átterjedtek egy lakatlan ház homlokzatára is. Csütörtökön aztán a XI. kerületben az Érdi út és a Süveg utca kereszteződésénél, később pedig a XII. kerületben az Alkotás utcában égett egy jármű. A BKV most azt írja, egyik balesetben sem sérült meg senki, az eddigi vizsgálatok szerint egyedi és véletlenszerű esetekről van szó, semmilyen műszaki vagy üzemeltetési összefüggés nem állapítható meg, ráadásul mindegyik busz rendszeresen átesik a napi üzembe állítás előtti ellenőrzéseken, valamint tűzbiztonsági szempontból heti rendszeres műszaki vizsgálaton is. „Ezek a sajnálatos esetek nem a BKV-buszok általános biztonságát tükrözik” – hangoztatja a közlemény. Most az azonnali teljes körű tűzbiztonsági ellenőrzés kiterjed az elektromos és üzemanyagrendszerekre, a motortér állapotára, valamint a tűzoltó berendezések működőképességére is. Az események pontos okait szakértők bevonásával folyamatban lévő vizsgálatok tárják fel. Az ügyben Karácsony Gergely budapesti főpolgármester azonnali vizsgálatra szólított fel.

2025. augusztus 13-án egy 2015-ben beszerzett és mintegy 500 ezer kilométert futó Karsan Atak gyulladt ki, négyen utaztak a buszon, mindannyian, valamint a jármű vezetője is sértetlenül, még a tűz elterjedése előtt leszálltak a járatról. Augusztus 14-én 7:59-kor a XI. kerületi Érdi út – Süveg utca kereszteződésében az 59-es pótló autóbusz motorterében lobbantak fel a lángok. A tűz átterjedt az autóbusz hátsó felére is. Senki nem sérült meg, az utasok, valamint a járművezető biztonságban elhagyta a buszt. Ez a jármű egy 24 éves Mercedes-Benz Citaro típusú autóbusz, amelynek futásteljesítménye már megközelítette az 1,5 millió kilométert. 12:10-kor egy utasok nélküli éppen ma 24 éves, több mint 1,3 millió kilométert futó Mercedes Citaro hátsó része füstölt. A járművezető kézi tűzoltókészülékkel azonnal megkezdte az oltást, így tűz nem keletkezett.