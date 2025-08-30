Donald Trump megszünteti Kamala Harris titkosszolgálati védelmét

Szeptembertől megszűnik Kamala Harris volt amerikai alelnök és demokrata elnökjelölt titkosszolgálati védelme Donald Trump elnök döntésére – erősítette meg a demokrata politikus szóvivője pénteken, hozzátéve, a döntést az adminisztráció nem indokolta.
A Fehér Ház illetékesei az üggyel kapcsolatban ugyanakkor azt közölték, hogy az általános szokások szerint az alelnökök hivatalból való távozásukat követően fél évig részesülnek a Titkosszolgálat védelmében, ami július 20-án lejárt.
Joe Biden volt elnök január 20-i hivatali leköszönését megelőzően nyilatkozatot írt alá, amiben egy évre meghosszabbította alelnöke védelmét a szövetségi költségvetés terhére.
Donald Trump azonban érvénytelenítette elődje határozatát, az új döntés alapján a volt alelnök szeptember elsejétől elveszíti a titkosszolgálati védelmet.
Kamala Harris alelnökként a Demokrata Párt elnökjelöltje volt a 2024-es választásokon, amelyen vereséget szenvedett Donald Trumptól, a republikánus jelölttől.
A Titkosszolgálat az Egyesült Államok szövetségi ügynöksége, amelynek elsődleges feladata az ország választott tisztségviselőinek védelme.